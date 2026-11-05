MELANIJA TRAMP UGOSTILA RUSKE I UKRAJINSKE ZVANIČNIKE U BELOJ KUĆI: Prva dama SAD posredovala u šestodnevnom primirju u Oleškom

PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp sastala se danas u Beloj kući sa predstavnicima Rusije i Ukrajine povodom šestodnevnog primirja u ukrajinskom gradu Oleški, pod ruskom kontrolom, u čijem je postizanju učestvovala kao posrednik.

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

Susret je organizovan nakon što su američki zvaničnici intenzivirali napore da postignu sporazum o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je počeo početkom 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu, prenosi Rojters. "Izabrali smo humanost umesto rata", izjavila je Melanija Tramp. Ona je dodala da je potrebno iskoristiti hrabrost pokazanu u Oleškom kako bi se pronašao zajednički jezik, polazeći od zajedničke brige za patnje nedužnih ljudi.

Specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev prisustvovao je događaju i sastao se sa američkim zvaničnicima, navela su dva izvora upoznata sa njegovim planovima. Sastanku su prisustvovali i ukrajinski poslanik David Arahamija i ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec. Melanija Tramp je na društvenim mrežama navela da je humanitarni konvoj omogućio bezbednu evakuaciju više od 750 ljudi. Ova poseta predstavlja prvi neposredni kontakt ruskih i američkih zvaničnika od utorka, kada su na međuizborima u SAD demokrate preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa, Senatom i Predstavničkim domom, što predstavlja politički udarac za predsednika Donalda Trampa, navodi agencija.

Očekuje se da će demokratska većina u Kongresu, koja preuzima dužnost u januaru, tražiti povećanje pomoći Ukrajini i preispitati pojedine odluke republikanske administracije, uključujući sporazum o dizelu sa Rusijom i ublažavanje pojedinih sankcija Moskvi.

Tramp je poslednjih nedelja pojačao kritike na račun ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

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