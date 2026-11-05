Svet

RASULO U EU: Spisak se širi Briselom, a na njemu visoki zvaničnici

Novosti online

05. 11. 2026. u 18:04

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U BRISELU se širi spisak visokih zvaničnika EU za koje se veruje da se spremaju da napuste svoje položaje.

РАСУЛО У ЕУ: Списак се шири Бриселом, а на њему високи званичници

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

Dokument uključuje šefove ključnih odeljenja u Evropskoj komisiji.

Evropski časopis „Politiko“ o tome piše, napominjući da je pojavljivanje liste pokrenulo diskusije o mogućim kadrovskim promenama u rukovodstvu Evropske komisije.

Među potencijalnim kandidatima za ostavku su Gert-Jan Koopman, generalni direktor Generalnog direktorata za proširenje i istočno susedstvo; Paskal Leardini, zamenik generalnog sekretara i glavni operativni direktor Evropske komisije; i Kerstin Jorna, generalna direktorka Generalnog direktorata za unutrašnje tržište, industriju i mala i srednja preduzeća.

Na listi se nalaze i Florika Fink-Hojer, direktorka Generalnog direktorata za pripravnost za vanredne zdravstvene situacije; Bernard Magenhan, direktor Zajedničkog istraživačkog centra; i Temis Hristofidu, direktor Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku.

Prema pisanju časopisa „Politiko“, objavljivanje dokumenta izazvalo je spekulacije o potencijalnim naslednicima. Pojačano interesovanje proizilazi iz činjenice da trenutno praktično nema upražnjenih mesta u najvišem rukovodstvu Evropske komisije.

(alo.rs)

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