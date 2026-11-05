SAMO U FRANCUSKOJ: Prvi put u istoriji Skupština jednoglasno protiv sopstvenog budžeta

FRANCUSKA skupština je jednoglasno odbacila nacrt budžeta za 2027. godinu, iako je prethodno drastično izmenila predlog koji je poslala vlada. Protiv je glasalo svih 458 poslanika, što se nikad ranije nije desilo.

Foto: Goran Čvorović

Kako navodi AFP, poslanici su u raspravi uklonili nekoliko ključnih odredbi ali nisu mogli da se slože oko stavke o prihodima, što je obesmislilo ceo tekst.

-Desilo se nešto neverovatno i neviđeno, napisao je posle glasanja Žan-Lik Melanšon, lider opozicione Nepokorene Francuske (LFI).

Po njegovim rečima, cela rasprava je bila "gubljenje vremena", a budžet će da bude usvojen bez skupštine, predsedničkim dekretom po Članu 49.3, što će opet izazvati glasanje o nepoverenju vladi.

Predlog budžeta sada ide u Senat, koji će početi da ga razmatra 20. novembra. Činjenica da nijedan amandman nije prošao u skupštini znači da će se pred gornjim domom naći vladin originalni predlog.

Amandmani su imali za cilj da izađu u susret zahtevima srednjoškolaca i studenata, koji već nedeljama protestuju širom Francuske, ali i da uzmu u obzir monetarno stanje, cene goriva i potencijalni privredni rast. Pošto su obesmišljeni, sve su prilike da će na kraju biti usvojen "goli" budžet, koji predviđa deficit od 5,4 odsto za 2026. fiskalnu godinu.

Ovo bi bio najgori scenario za sledećeg predsednika i skupštinsku većinu, kaže se u analizama francuskih medija.

Predsednik Emanuel Makron po ustavu nema pravo na treći uzastopni mandat. Melenšon je jedan od kandidata da ga nasledi, mada u anketama zaostaje za Marin Le Pen iz Nacionalnog okupljanja (RN).

Emanuel Mulen, guverner francuske nacionalne banke, izjavio je u sredu da Pariz mora da svoje finansije reši usvajanjem budžeta a ne očekivanjem pomoći od Evropske centralne banke, navodi Rojters.

(rt.rs)

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