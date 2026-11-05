RAT JE (BIO) NEIZBEŽAN: Tramp priznao da ga je sukob sa Iranom koštao glasova na izborima, ali se ne kaje zbog toga

RAT sa Iranom, bio je neophodan, ocenio je američki predsednik Donald Tramp, ali se, istovremeno saglasio sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom da je sukob sa Iranom doprineo izbornom porazu republikanaca na međuizborima. Posle Vensove izjave, inače, cena nafte je pala na polovinu, a brent sirova nafta, ispod 100 dolara po barelu.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Analitičari spekulišu da bi Tramp mogao dodatno da zaoštri sukob sa Iranom i odluči se za napad, pošto politički više nema šta da izgubi. Iran odbija američke uslove, a izraelski lider Benjamin Netanijahu traži od Trampa nastavak udara, što je širom Bliskog istoka stvorilo strah od novog rata, budući da šef Bele kuće nedeljama govori da razmatra pokretanje novog talasa napada na posle izbora.

Među ekspertima preovlađuje ocena da je nastavak neprijateljstava, posle gotovo dvomesečne pauze, najizgledniji scenario, ali ima i drugačijih procena. U juče objavljenoj analizi Blumberga, tvrdi se, da "iako je do pre nekoliko dana izgledalo je da su Tramp i Izrael spremni za još jedan sveobuhvatni napad na Iran, pošto je Republikanska stranka izgubila na međuizborima, izgleda da Tramp popušta pod pritiskom da otkaže takve planove i odluči se za diplomatsko rešenje".

Nikolić: Zabrinutost zbog stopiranja vojne pomoći POČASNI konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je juče da u Izraelu vlada velika zabrinutost zbog najave obustave američke vojne pomoći Izraelu u iznosu od skoro četiri milijarde dolara godišnje iako sporazum važi do 2028, i istakao da ova najava iz Vašingtona otvara pitanje budućeg odnosa sa najvažnijim strateškim saveznikom te zemlje. "Svojevremeno je Benjamin Netanijahu zapravo inicirao ukidanje ovog načina pomoći Izraelu, pozivajući se na to da je Izrael već više nego stabilan makroekonomski, fiskalno i po svim parametrima zemlja članica OECD", naveo je Nikolić i istakao da se značaj ovakvih poruka iz Vašingtona ne može posmatrati samo kroz iznose pomoći zato što SAD predstavljaju temeljni strateški saveznik Izraela, pa se zabrinutost koja zbog ove najave vlada u Izraelu se odnosi na same osnove tog savezništva.

Iza kulisa se vode pregovori, dok Izrael i pojedini saveznici SAD na Bliskom istoku lobiraju kod Trampa. Osmomesečni rat je uzdrmao svetsku ekonomiju i izazvao ogromna razaranja u Iranu. Predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi poziva sada Iran i SAD na dijalog i sporazum, upozoravajući na opasnost od dalje vojne eskalacije u regionu.

Iranski državni mediji izveštavaju o eksplozijama na ostrvima Kešm i Hengam u strateški važnom Ormuskom moreuzu, kao i u obližnjem priobalnom području Bandar Abasa. Američki zvaničnik, koji nije bio ovlašćen da javno govori rekao je za AP da su napadi bili usmereni na Irance koji su koristili rakete zemlja-vazduh protiv američkih snaga u moreuzu.

Iran je ponudio da ponovo otvori moreuz i nastavi pregovore o svom nuklearnom programu ukoliko SAD ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, odustanu od sankcija na prodaju iranske nafte i pristanu na prekid vatre koji bi obuhvatio i Liban.

- Lopta je sada u američkom dvorištu i na Vašingtonu je da spreči rat - poručio je glavni pregovarač te zemlje i predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i upozorio da su iranske oružane snage i dalje u stanju najviše borbene pripravnosti. - Ako Vašington ponovo napravi stratešku grešku u proceni, suočiće se sa novim bojnim poljem i naći u još očajnijoj situaciji, nego što je danas - upozorio je on.

Tramp ne razmatra smenu ministra odbrane Pita Hegseta, uprkos spekulacijama o promenama u administraciji posle izbornog poraza republikanaca.

"Ne, mislim da radi veoma dobar posao", rekao je Tramp.

Na pitanje da li bi Hegset mogao da preuzme mesto senatorke iz Tenesija Marše Blekburn, ako ona postane guvernerka te savezne države, odgovorio je "da bi ministar bio veoma popularan na toj funkciji, ali da o takvoj mogućnosti nije čuo ništa".

Mediji podsećaju da je Trampov stav u suprotnosti sa potezom bivšeg američkog predsednika Džordža Buša, koji je smenio ministra odbrane Donalda Ramsfelda posle izbora na sredini mandata 2006, kad je nezadovoljstvo birača ratom u Iraku pomoglo demokratama da preuzmu kontrolu nad Kongresom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.