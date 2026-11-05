PROTESTI ŠIROM EVROPE: Sedam zemalja napravilo dogovor o zajedničkim demonstracijama

UDRUŽENI evropski sindikalci spremaju do sada neviđeni zajednički protest širom kontinenta.

Foto: Goran Čvorović

Talas socijalnog nezadovoljstva koji već nedeljama potresa Francusku mogao bi tako uskoro da zahvati širi deo Evrope. Sindikati, udruženja stanara i društveni pokreti iz sedam evropskih zemalja najavili su zajedničke trodnevne proteste, od 20. do 22. novembra, protiv sve skupljeg života, visokih stanarina, nedovoljnih plata i penzija, ali i povećavanja vojnih izdataka.

Dogovor je postignut u Parizu, na sastanku predstavnika organizacija iz Francuske, Portugalije, Španije, Belgije, Italije, Grčke i Velike Britanije. Inicijativu je pokrenula španska Konfederacija sindikata stanara, a zajedničku strategiju podržali su i studentski pokreti, organizacije za zaštitu prava na stanovanje i zaštitu klime.

Organizatori se nadaju da će na ulice izaći milioni ljudi. Zahtevaju ograničavanje cena stanova i kirija, povećanje primanja, kao i zaustavljanje ubrzanog naoružavanja evropskih država. Prema podacima koje prenosi AFP, cene nekretnina u EU porasle su za više od 60 odsto od 2010. do 2025. godine, a stanarine za približno 29 odsto. Više od 16,5 miliona domaćinstava trošilo je 2024. godine preko 40 odsto prihoda samo na stanovanje.

Najavljena mobilizacija nadovezuje se na proteste koji su već zahvatili više evropskih zemalja, dok se Francuska, u kojoj je sve i počelo, nalazi pred novim velikim iskušenjem danas.

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