CRNI ČETVRTAK U FRANCUSKOJ: Generalnim štrajkom protiv skupoće

Za danas je u Francuskoj najavljen generalni štrajk, uz demonstracije širom zemlje. Ovaj skup sindikati i "žuti prsluci" već nazivaju "crnim četvrtkom".

Foto: Goran Čvorović

Prema poverljivoj belešci teritorijalnih obaveštajnih službi, koju prenose francuski mediji, samo izvan pariskog regiona očekuje se između 500.000 i 700.000 demonstranata. Bezbednosne službe upozoravaju da bi moglo da dođe do novog nasilja, naročito u gradskim centrima.

Zbog ozbiljnosti situacije predsednik Emanuel Makron sazvao je juče Savet za odbranu i nacionalnu bezbednost u Jelisejskoj palati. Cilj je priprema bezbednosnih mera za proteste koji će biti održani danas i u subotu. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez zatražio je istovremeno od prefekata brzo i prilagodljivo angažovanje policije i žandarmerije, uz korišćenje dronova.Najavljene su pojačane kontrole na železničkim stanicama, zabrana unošenja pirotehničkih sredstava i određene zaštitne opreme na proteste, dok su vlasti najavile odlučne policijske intervencije u slučaju napada na ljude ili uništavanja imovine.

Istovremeno se vodi sve oštrija pravna bitka oko pravaca kojima demonstranti smeju da prolaze. Vlasti nastoje da povorke udalje iz gradskih centara, pozivajući se na opasnost od nasilja i pljački, dok sindikati smatraju da se time ograničava pravo na protest i umanjuje njegova vidljivost. U Parizu su sindikati za danas zatražili da povorka prođe od Bastilje do Trga Konkord, ali policijska prefektura nije prihvatila predloženu trasu. Organizatori su zato pokrenuli hitan postupak pred Upravnim sudom, zahtevajući da se eventualna zabrana objavi dovoljno rano kako bi mogli da je ospore.

Sudovi ne odlučuju svuda jednako. Negde je, kao u Gapu, zabrana demonstracija u strogom centru suspendovana, drugde su, kao u Nansiju, ograničenja potvrđena. Za to vreme, srednjoškolci i studenti ni juče nisu sedeli skrštenih ruku. Blokade srednjih škola i studentski protesti zabeleženi su u Parizu, Tuluzu, Le Manu. U Vo-an-Velenu, kod Liona, bilo je i hapšenja. U Parizu se nastavlja blokada liceja "Elen Buše", koji se istakao tokom protesta.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.