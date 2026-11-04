HAKERI IZNELI 133 MILIONA DOLARA: Danima vršljali, tek onda otkriveni

FRANCUSKA bankarska grupacija „Kredi mitijel Arkea“ našla se na meti velike hakerske pljačke u kojoj je, prema procenama stručnjaka, ukradeno više od 133 miliona dolara u kriptovalutama.

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Banka je potvrdila da je bila žrtva sajbernapada koji je omogućio neovlašćene finansijske operacije, ali nije potvrdila iznos ukradenog novca.

Aferu je otkrio nezavisni istražitelj poznat pod pseudonimom ZachHBT, specijalizovan za praćenje tokova kriptovaluta, koji često sarađuje sa organima reda. On je najpre u ponedeljak upozorio na sumnjive transakcije vredne 106 miliona dolara, da bi zatim otkrio dodatnih 27 miliona. Prema njegovim navodima, napad je trajao nekoliko dana, a konačna šteta mogla bi da bude i veća.

Novac su kradljivci prebacivali preko platformi za trgovinu kriptovalutama. Ukradena sredstva najpre su se pojavljivala u digitalnim valutama čija je vrednost vezana za dolar, a zatim su ih pretvarali u druge kriptovalute, kako bi im se otežalo praćenje. Posebno se kritikuje banka zbog navodnog kašnjenja u obaveštavanju nadležnih institucija. Prema proceni, zbog izostanka pravovremenog upozorenja hakeri su uspeli da "operu" više od 30 miliona dolara koji su mogli da budu blokirani intervencijom evropskih vlasti, da su na vreme zaustavljeni.

"Kredi mitijel Arkea" je velika francuska kooperativna bankarska grupacija sa sedištem u okolini Bresta. Okuplja regionalne banke u Bretanji i na jugozapadu Francuske. Ima oko 5,6 miliona klijenata i ukupnu bilansnu aktivu veću od 210 milijardi evra.

Banka je u saopštenju navela da su njene službe reagovale odmah po otkrivanju napada i privremeno obustavile određene transakcije kako bi sprečile nove zloupotrebe. Istakla je i da incident nema finansijske posledice po njene klijente.

Platforme za kriptovalute na koje je prebačen novac saopštile su da su preduzele mere za blokiranje sumnjivih sredstava i ograničavanje pojedinih računa. Za sada nema potvrde da su ugroženi tekući računi ili štednja građana, niti je poznato na koji način su hakeri uspeli da izvedu napad. Istraga bi trebalo da utvrdi stvarni iznos štete, odgovornost počinilaca i eventualne propuste u sistemu zaštite jedne od značajnijih francuskih bankarskih grupacija.

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