DEMOKRATE OTELE REPUBLIKANCIMA 4 KLJUČNE FOTELJE: Kontrolišu čak 28 država

DEMOKRATE su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju danas objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy

Kada je reč o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20, prenosi ABC.

U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mesta više na međuizborima, a republikanci četiri manje.

Za kontrolu nad Senatom potrebno je 51 mesto, dok je za kontrolu Predstavničkog doma potrebno 218 mesta.

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