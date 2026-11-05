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DEMOKRATE OTELE REPUBLIKANCIMA 4 KLJUČNE FOTELJE: Kontrolišu čak 28 država

Танјуг

05. 11. 2026. u 12:17

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DEMOKRATE su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance, pokazuju danas objavljeni rezultati izbornih projekcija.

ДЕМОКРАТЕ ОТЕЛЕ РЕПУБЛИКАНЦИМА 4 КЉУЧНЕ ФОТЕЉЕ: Контролишу чак 28 држава

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy

Kada je reč o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20, prenosi ABC.

U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mesta više na međuizborima, a republikanci četiri manje.

Za kontrolu nad Senatom potrebno je 51 mesto, dok je za kontrolu Predstavničkog doma potrebno 218 mesta.

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