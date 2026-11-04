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MOSKVA SVE KARTE STAVILA NA STO! Ponuda veka za Indiju: Ruski raketni monstrum S-500 menja odnos snaga u Aziji!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 19:22

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PREMA navodima indijskih medija, Rusija je ponudila Indiji pristup tehnologijama povezanim sa svojim naprednim sistemom za stratešku protivraketnu odbranu S-500 „Prometej”, u sklopu prodaje deset dodatnih bataljona sistema S-400.

МОСКВА СВЕ КАРТЕ СТАВИЛА НА СТО! Понуда века за Индију: Руски ракетни монструм С-500 мења однос снага у Азији!

Foto printskrin YouTube/ Minoboronы Rossii

Indija je u oktobru 2018. godine potpisala ugovor vredan 5,43 milijarde dolara za nabavku deset bataljona S-400, što predstavlja jednu od najvećih skorašnjih kupovina ruske opreme za protivvazdušnu odbranu. Četiri od prvobitno ugovorenih jedinica su već isporučene, dok se dolazak pete očekuje u novembru 2026. godine. Najavljena ponuda za još deset bataljona predstavljala bi značajno proširenje u odnosu na prvobitnu nabavku, čime bi se potencijalno povećao broj raspoloživih sistema za zaštitu strateški važnih područja i vojne infrastrukture. Precizna struktura i cena ove predložene dodatne nabavke nisu obelodanjene.

U septembru su se, pozivajući se na više indijskih izvora, pojavili izveštaji da Ministarstvo odbrane razmatra nabavku sistema S-500. To bi dodalo novi nivo protivvazdušnoj odbrani zemlje, koja se već oslanja na arsenal sistema S-400 koji se ubrzano širi. Interesovanje za S-500 pojavilo se tokom razgovora između indijskog premijera Narendre Modija i ruskog predsednika Vladimira Putina na samitu Šangajske organizacije za saradnju. Dok je sistem S-400 prvenstveno namenjen za dejstvovanje protiv aviona, krstarećih raketa, bespilotnih letelica i određenih vrsta balističkih raketa na velikim daljinama, S-500 predstavlja suštinski drugačiju sposobnost.

Foto printskrin YouTube/ ASY REHE

On je zamišljen kao sistem višeg nivoa, fokusiran na presretanje zahtevnijih ciljeva, uključujući satelite, svemirske letelice i balističke rakete koje lete kroz svemir, pa čak i one interkontinentalnog dometa.

Indija sve više nastoji da proširi domaću odbrambenu proizvodnju u okviru svojih inicijativa za postizanje samodovoljnosti, s ciljem smanjenja zavisnosti od stranih dobavljača kada je reč o opremi, održavanju i rezervnim delovima. Obezbeđivanje značajnog pristupa proizvodnim procesima ili tehničkoj dokumentaciji moglo bi da otvori mogućnosti za indijsku industriju da aktivnije učestvuje u održavanju ili proizvodnji komponenti sistema S-500. Ipak, transfer tehnologije može obuhvatati različite aspekte – od lokalne montaže i obuke za održavanje, pa sve do šireg spektra proizvodnih prava; dostupne informacije ne preciziraju koji nivo pristupa je Rusija spremna da omogući. Moguće je da će doći do postizanja sveobuhvatnijeg sporazuma o transferu tehnologije kada sami sistemi S-500 budu naručeni, pri čemu su preliminarne porudžbine već obuhvaćene novim paketom koji se odnosi na jedanaesti do dvadeseti bataljon sistema S-400.

militarywatchmagazine.com

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