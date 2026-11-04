MOSKVA SVE KARTE STAVILA NA STO! Ponuda veka za Indiju: Ruski raketni monstrum S-500 menja odnos snaga u Aziji!
PREMA navodima indijskih medija, Rusija je ponudila Indiji pristup tehnologijama povezanim sa svojim naprednim sistemom za stratešku protivraketnu odbranu S-500 „Prometej”, u sklopu prodaje deset dodatnih bataljona sistema S-400.
Indija je u oktobru 2018. godine potpisala ugovor vredan 5,43 milijarde dolara za nabavku deset bataljona S-400, što predstavlja jednu od najvećih skorašnjih kupovina ruske opreme za protivvazdušnu odbranu. Četiri od prvobitno ugovorenih jedinica su već isporučene, dok se dolazak pete očekuje u novembru 2026. godine. Najavljena ponuda za još deset bataljona predstavljala bi značajno proširenje u odnosu na prvobitnu nabavku, čime bi se potencijalno povećao broj raspoloživih sistema za zaštitu strateški važnih područja i vojne infrastrukture. Precizna struktura i cena ove predložene dodatne nabavke nisu obelodanjene.
On je zamišljen kao sistem višeg nivoa, fokusiran na presretanje zahtevnijih ciljeva, uključujući satelite, svemirske letelice i balističke rakete koje lete kroz svemir, pa čak i one interkontinentalnog dometa.
militarywatchmagazine.com
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