DRAMA NA FLORIDI: Helikopter se srušio kod popularne plaže

JEDNA osoba se vodi kao nestala, a dve su povređene nakon što se helikopter srušio u vodu nedaleko od mesta Ki Biškejn na Floridi.

Foto: Freepik

Mala letelica srušila se u vodama nedaleko od Ki Biškejna, u okrugu Majami-Dejd, u sredu, nešto pre 11.30 časova po lokalnom vremenu.

Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd saopštila je da je intervenisala u 11.26 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave o padu helikoptera u blizini državnog parka Bil Bogs.

Prema njenim navodima, prijavljeno je ukupno troje povređenih. Dve osobe su spasene i prevezene u bolnicu. Informacije o trećoj osobi u tom trenutku nisu bile odmah dostupne.

🚨 HELICOPTER CRASHES OFF KEY BISCAYNE, MIAMI, FLORIDA Florida has been seeing quite a few aircraft coming down from the sky lately. Another helicopter has now crashed into the water off Key Biscayne in Miami. Those yellow objects you are seeing are the helicopter’s emergency landing skid floats. These inflatable safety devices help helicopters stay afloat during water landings or crashes. Since the helicopter flipped upside down on impact, the floats remained on the surface while the fuselage submerged. https://t.co/6JdmkGIdR7 — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 4, 2026

Na snimku koji je zabeležio helikopter televizijske stanice 7Skyforce vidi se ono što izgleda kao helikopter potopljen u vodi, dok se njegovi žuti plovci za sletanje na vodi nalaze na površini.

U nedelju se avion "Lirjet 60", koji je leteo iz Ostina u Teksasu ka Bahamima, srušio na ulicu u blizini Grinkersa, u okrugu Palm Bič na Floridi, oko 120 kilometara severno od državnog parka Bil Bogs. U ovoj nesreći poginulo je devet osoba.

(Telegraf)

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