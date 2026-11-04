Svet

DRAMA NA FLORIDI: Helikopter se srušio kod popularne plaže

V.N.

04. 11. 2026. u 19:24

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JEDNA osoba se vodi kao nestala, a dve su povređene nakon što se helikopter srušio u vodu nedaleko od mesta Ki Biškejn na Floridi.

ДРАМА НА ФЛОРИДИ: Хеликоптер се срушио код популарне плаже

Foto: Freepik

Mala letelica srušila se u vodama nedaleko od Ki Biškejna, u okrugu Majami-Dejd, u sredu, nešto pre 11.30 časova po lokalnom vremenu.

Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd saopštila je da je intervenisala u 11.26 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave o padu helikoptera u blizini državnog parka Bil Bogs.

Prema njenim navodima, prijavljeno je ukupno troje povređenih. Dve osobe su spasene i prevezene u bolnicu. Informacije o trećoj osobi u tom trenutku nisu bile odmah dostupne.

Na snimku koji je zabeležio helikopter televizijske stanice 7Skyforce vidi se ono što izgleda kao helikopter potopljen u vodi, dok se njegovi žuti plovci za sletanje na vodi nalaze na površini.

U nedelju se avion "Lirjet 60", koji je leteo iz Ostina u Teksasu ka Bahamima, srušio na ulicu u blizini Grinkersa, u okrugu Palm Bič na Floridi, oko 120 kilometara severno od državnog parka Bil Bogs. U ovoj nesreći poginulo je devet osoba.

(Telegraf)

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