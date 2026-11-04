DRAMA NA FLORIDI: Helikopter se srušio kod popularne plaže
JEDNA osoba se vodi kao nestala, a dve su povređene nakon što se helikopter srušio u vodu nedaleko od mesta Ki Biškejn na Floridi.
Mala letelica srušila se u vodama nedaleko od Ki Biškejna, u okrugu Majami-Dejd, u sredu, nešto pre 11.30 časova po lokalnom vremenu.
Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd saopštila je da je intervenisala u 11.26 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave o padu helikoptera u blizini državnog parka Bil Bogs.
Prema njenim navodima, prijavljeno je ukupno troje povređenih. Dve osobe su spasene i prevezene u bolnicu. Informacije o trećoj osobi u tom trenutku nisu bile odmah dostupne.
Na snimku koji je zabeležio helikopter televizijske stanice 7Skyforce vidi se ono što izgleda kao helikopter potopljen u vodi, dok se njegovi žuti plovci za sletanje na vodi nalaze na površini.
U nedelju se avion "Lirjet 60", koji je leteo iz Ostina u Teksasu ka Bahamima, srušio na ulicu u blizini Grinkersa, u okrugu Palm Bič na Floridi, oko 120 kilometara severno od državnog parka Bil Bogs. U ovoj nesreći poginulo je devet osoba.
(Telegraf)
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