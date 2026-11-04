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NEMA VIŠE BEŽANJA! Ruski monstrum „Krona” stavlja tačku na napade dronova: Rakete koje ne opraštaju! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 21:11

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U RUSIJI su u aprilu počela preliminarna ispitivanja najnovijeg protivvazdušnog raketnog sistema kratkog dometa za teritorijalnu protivvazdušnu odbranu - „krona“.

НЕМА ВИШЕ БЕЖАЊА! Руски монструм „Крона” ставља тачку на нападе дронова: Ракете које не опраштају! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin YouTube/TVOJSKA-ARMY

Prethodno je, na konferenciji za novinare, Alan Lušnikov, generalni direktor AD „Koncern Kalašnjikov“, objavio da su ovi testovi uspešno završeni i da će uskoro početi državna ispitivanja.

Primarni ciljevi sistema protivvazdušne odbrane u zoni Specijalne operacije su neprijateljske bespilotne letelice, naveo je.

„Krona“ će efikasno pokrivati infrastrukturu, razne objekte i komunikacije, istakao je Lušnikov.

-Sistem uključuje sisteme za detekciju i upravljanje, kao i automatizovana mobilna borbena vozila ili stacionarne module. Sve je to integrisano u jedan sistem. Modularna arhitektura omogućava instaliranje opreme na terenske šasije ili oklopna vozila kao što su BMP-2/3 i BTR-82, objasnio je.

Protivavionske rakete 9M340 „sosna-R“ sa laserskom teleorijentacijom i 9M333 sa multispektralnom elektrooptičkom glavom za samonavođenje već se serijski proizvode, primetio je.

Ranije je napomenuto da je, zahvaljujući iskustvu stečenom u suzbijanju neprijateljskih bespilotnih letelica tokom Specijalne operacije, stvaranje novog jedinstvenog kompleksa trajalo manje od dve godine.

sputnikportal.rs

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