U KIKINDI POČEO SOVEMBAR: Mesec posvećen sovama utinama

POŠTO je Kikinda najveće urbano zimovalište sova utina, Turistička organizacija grada, u saradnji sa školama i uz podšku lokalne samouprave, organizuje „sovembar“.

Foto: R. Šegrt

Čitav mesec biće posvećen edukaciji najmlađih Kikindađa da čuvaju ove ptice, jer su višestruko korisne pošto se hrane glodarima i uništavaju ih u polju i tako sprečavaju njihovo razmnožavanje.

U radionice je uključen i Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, a krajem meseca biće prebrojane sove koje borave u krošnjama drveća u centru grada. U „sova patroli“ brojanje će obaviti orintolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, zajendo sa kikindskim školarcima.

Prošle godine u centru grada zimovalo je 208, a najviše 2009. godine, čak 734 ptice. U Kikindi su utine zaštićene posebnom gradskom odlukom i zabranjeno je i kažnjivo njihovo uznemiravanje i uništavanje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.