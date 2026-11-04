LIDER izraelske stranke "Jašar" Gadi Ajzenkot je nakon sastana sa liderima opozicionog bloka predstavio hitne zakonodavne planove i nagovestiona govestio da izraelski premijer Benjamin Netanjahu više nema podršku ključnih partnera na koje je do sada računao.

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Ajzenkot je u svojoj video izjavi rekao da je sastanak sa Naftalijem Benetom, Avigdorom Libermanom i Jairom Golanom bio "dobar i važan" kao i da su lideri bloka "koordinisani i spremni za predstojeće dane".

Naveo je da će stranke uskoro početi da rade na detaljnim smernicama i sprovođenju niza koraka u Knesetu, uključujući smenu predsednika parlamenta, usvajanje "važnih zakona i ukidanje zakona koji ugrožavaju demokratiju", prenosi Tajms of Izrael.

- Delovaćemo što je brže moguće kako bi smo sprečili uvlačenje Izraela u još jedne izbore i nastavak Netanjahuovog grčevitog držanja vlasti - dodao je on.

Istakao je da od utorka Netanjahu postaje "prelazni premijer, koga podržava samo 46 poslanika Kneseta".

Izjava dolazi nakon što je Ajzenkot nagovestio da ultraortodoksna stranka Ujedinjena Tora Judaizam više nije deo pro-Netanjahuovog bloka.

Ujedinjena Tora Judaizam sa sedam poslanika u Knesetu, koja je do prošle godine bila u vladajućoj koaliciji i tradicionalno se smatrala Netanjahuovim saveznikom, nedavno je javno izrazila sumnje u nastavak te podrške.

Ajzenkot je na kraju upozorio da će naredni dani biti "puni spinova, ružnih i lažnih medijskih brifinga", ali je poručio da su on i njegovi saveznici odlučni i da ih ništa neće pokolebati.

(Tajms of Izrael)

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