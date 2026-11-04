DEVOJČICU (15) SILOVALO SKORO 900 MUŠKARACA: Užas u Francuskoj - Maloletnica namamljena preko interneta, pa naterana na prostituciju
PETNAESTOGODIŠNjA devojčica bila je primoravana na prostituciju i silovana od strane gotovo 900 muškaraca koji su, kako se navodi, privučeni oglasima objavljenim na internetu, prenose britanski mediji.
Petnaestogodišnja devojčica bila je žrtva trgovine ljudima i podvođenja u nekoliko francuskih gradova tokom četiri meseca, saopštila je policija.
Prema navodima istražitelja, bila je primoravana da se bavi prostitucijom pod pretnjom nasiljem, čime su njeni zlostavljači za samo četiri meseca zaradili više od 50.000 funti.
Jedan muškarac i jedan maloletnik uhapšeni su i optuženi u vezi sa ovim slučajem prošlog meseca, prenose lokalni mediji.
Policija je pokrenula istragu nakon što je majka devojčice u maju prijavila njen nestanak u oblasti Pije-sir-Argan.
Majka je strahovala da joj je ćerka zatočena u Marseju, samo nekoliko dana nakon pokretanja istrage, pripadnici policijske jedinice za borbu protiv prostitucije u Marseju pronašli su devojčicu.
Prema navodima policije, ona je bila žrtva monstruozne mreže za podvođenje, a dvojica osumnjičenih svakodnevno su joj nametala novčane ciljeve koje je morala da ispuni.
Istražitelji navode da je devojčica bila primoravana na prostituciju na području departmana Var i Primorski Alpi, u periodu od februara do maja 2026. godine.
Među mestima u kojima je seksualno eksploatisana nalaze se i luksuzni francuski gradovi Nica i Kan, poznati po poznatim ličnostima i privatnim plažama.
Na internetu su objavljivani oglasi kojima su privlačeni muškarci, dok su za organizovanje susreta iznajmljivani hoteli i apartmani.
Devojčica je sve vreme bila pod strogim nadzorom kako bi se sprečilo da pobegne od svojih zlostavljača, prenosi britanski medij.
Zajednička akcija nadležnih službi omogućila je identifikaciju dvojice osumnjičenih, koji su uhapšeni 13. oktobra.
Obojica su privedena, a 15. oktobra izvedena su pred javnog tužioca.
Terete se za teško krivično delo podvođenja maloletnog lica i trgovinu maloletnim licem na području mesta Pije-sir-Argan, Draginjana, Tulona, Nice i Kana.
Punoletni osumnjičeni određen je pritvor, dok je maloletnik pušten na slobodu uz mere sudskog nadzora.
Prvom osumnjičenom sudiće se 11. decembra, dok će se drugom suditi pred sudom za maloletnike u Draginjanu.
(Sun)
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