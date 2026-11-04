ŠATORI OKUPIRALI ULICE LISABONA I PORTA: Protesti drmaju i Portugal (FOTO)
U LISABONU i Portu postavljeno je više od 100 šatora učesnika protesta zbog stambene krize i visokih troškova života, koji traže da vlada povuče zakon kojim bi se olakšalo iseljavanje stanara i ukinula ograničenja visine kirija za nove ugovore o zakupu, prenose mediji.
U Lisabonu je na trgu Rosio postavljeno oko 80 šatora, dok je u centru Porta ostalo oko 30 šatora, a do sada nisu prijavljeni incidenti ni u jednom gradu.
Figeiredo je kazao da će njegova stranka tokom ove nedelje predstaviti paket mera za "rešavanje stambene krize".
Prema njegovim rečima, portugalski premijer Luis Montenegro je juče trebalo da "objavi da povlači zakon o iseljavanju, koji u velikoj meri doprinosi da ljudi izlaze na ulice kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo politikom Vlade".
Premijer Montenegro izjavio je juče da ne potcenjuje proteste zbog visokih troškova stanovanja i da pažljivo sluša zabrinutost građana koji izlaze na ulice, ali je upozorio da nema razloga da se u zemlji "uvoze modeli nasilnih protesta".
U obraćanju iz zvanične rezidencije premijera u Lisabonu, Montenegro je istakao da je neophodno uskladiti pravo na protest sa drugim pravima građana, uključujući slobodu kretanja, pravo na mir, javni red, bezbednost i zdravstvenu zaštitu.
Protesti zbog stambene krize i visokih troškova života, kao i zbog novog vladinog predloga zakona, počeli su 10. oktobra u Portu, a ubrzo su se proširili na Lisabon i druge gradove, gde su takođe postavljena šatorska naselja.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PROTESTI U PORTUGALU: Uhapšeno 13 demonstranata, povređeno 13 policajaca
01. 11. 2026. u 23:00
RAMA O STUDENTSKIM PROTESTIMA: Ne žele razgovor, već samo da odem
03. 11. 2026. u 16:31
NOVI HAOS U FRANCUSKOJ: Srednjoškolci i studenti sprovode blokade širom države
03. 11. 2026. u 11:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)