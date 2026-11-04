Politika

Uhapšen komandant SAJ Igor Žmirić

В.Н.

04. 11. 2026. u 19:02

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, doneli rešenje o zadržavanju do 48 sati sledećim policijskim službenicima MUP Republike Srbije I. Ž. (1979), B. J. (1978), D. V. (1978), J. O. (1983), V. L. (1978), N. D. (1976), N. F. (1973), Z. V. (1972), i građaninu M.V. (1978), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP R Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Ухапшен командант САЈ Игор Жмирић

Foto: Printskrin Pink TV

Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22,30 časova do 1,00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih  zastraše i nezakonito kazne.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu. 

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