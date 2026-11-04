DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 5. NOVEMBAR: Ovan da se pazi prevara, Rak rešava stari problem, Vaga ima neplanirane izdatke

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 5. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Zoonar/Mustafa Almir Mahmoud / Alamy / Profimedia, Depositphotos/agsandrew, Maridav

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Meseca u sedmu kuću pod uticajem vašeg vladaoca Plutona donosi vam neočakivane dobitke. Pozicija Neptuna podstiče umetničku inspiraciju, ali i opasnost od obmana i prevara. Susret sa šarmantnom osobom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napetost u odnosu sa članovima porodice popušta u popodnevnim satima. Kolega pokušava da vam nametne svoju ideju, ali budite oprezniji i sve proverite. Dobici preko nekretnina i privatnog biznisa. Hormonski dibalans.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Skloni ste preteranim emotivnim reakcijama, pa pokušajte da izbrojite do deset pre nego što kažete nešto zbog čega biste kasnije mogli da se kajete. Poslovni dogovor sa Vodolijom. Izbegavajte energetske napitke.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući privatnog života podstiču tenziju sa članovima porodice. Imate priliku da rešite stari problem na poslu. Škorpija želi da vas vidi. Izbegavajte alkohol. Unosite više vitamina.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Aspekti Meseca u kući komunikacija sa planetama novca i inovacija donose vam dobitke preko kraćeg puta ili isplativog ugovora. Problemi u komunikaciji sa strancima. Prilika za rešavanje pravnih pitanja. Nesanica.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac, retrogradni Merkur, simbol logike i biznisa, pod uticajem Meseca iz kući novca donosi vam mogućnosti za uvećanje prihoda preko nekog starog posla. Izbegavajte rasprave sa autoritetima. Stomačne tegobe.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u vašoj kući ličnosti u opoziciji sa Neptunom i Saturnom donosi sukob sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Čuvajte se slatkorečivih osoba na poslu. Neplanirani troškovi. Osetljiva koža.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u kući privatnog života pravi trigone sa Uranom u kući novca i Mesecom u kući ideja donosi vam dobitke preko nekretnina ili samostalne delatnosti. Čuvajte se intriga i podmetanja na poslu. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući društvenog života, planova i novca, pravi trigone sa Plutonom i Uranom, donoseći vam dobitke preko kraćeg putovanja, poslovnog dogovra ili ugovora. Skloni ste idealizovanju nekoga ko vam se dopada.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Opozicija između vašeg vladaoca Saturna i Meseca u kući karijere donosi sukobe sa autoritetima. Uvećanje prihoda preko porodičnog ili drugog vida privatnog posla. Voljena osoba ne pokazuje dovoljno razumevanja za vaše želje.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec aktivira veliki vazdušni trigon između Plutona u vašem znaku i vašeg vladaoca Urana donoseći vam uspeh preko putovanja, pravnih pitanja, obrazovanja. Rasprava s voljenom osobom. Slobodne Vodolije očekuje susret sa Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekti Meseca u kući finansija ali i rizika opominju da vodite više računa o troškovima. Pazite šta i kome pričate. Imate podršku osobe iz porodičnog okruženja. Dobijate romantičnu porku od Raka. Unosite više tečnosti.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.