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SNIMAK SA PRVE LINIJE FRONTA: Rusko super-oružje u akciji, "LJuti" popadali kao muve!

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04. 11. 2026. u 13:20

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UNIŠTENjE dronova potvrdio je sistem vizuelne kontrole.

СНИМАК СА ПРВЕ ЛИНИЈЕ ФРОНТА: Руско супер-оружје у акцији, Љути попадали као муве!

MOD Rusije

Posada protivvazdušnog raketnog sistema „Tor-M1“ iz sastava grupe snaga „Centar“ uništila je ukrajinske jurišne dronove tipa „Ljuti“ u sektoru Dobropolja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima Ministarstva, vazdušni ciljevi su otkriveni tokom borbenog dežurstva. Nakon prijema informacije o približavanju dronova, pripadnici zasebnog protivvazdušnog raketnog bataljona 27. gardijske motorizovane streljačke divizije uputili su se u određeno područje i pripremili sistem za dejstvo.

Pošto su zahvatili ciljeve, članovi posade su lansirali protivvazdušne navođene rakete. Nakon što su pogodili prvi dron, vojnici su promenili položaj i ponovo izvršili lansiranje. Uništenje ukrajinskih dronova potvrđeno je vizuelnim osmatranjem.

Protivvazdušni raketni sistem „Tor-M1” namenjen je za dejstvo po vazdušnim ciljevima, uključujući izviđačke i borbene bespilotne letelice, lutajuću municiju, krstareće rakete i avionske bombe. Koristi se za pružanje protivvazdušne zaštite vojnim jedinicama i logističkim objektima.

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