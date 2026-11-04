LIBAN STRAHUJE OD NOVOG RATA: Nećemo više da plaćamo tuđu cenu

LIBANSKI premijer Navaf Salam upozorio je danas da postoji mogućnost da ta zemlja bude uvučena u novi rat ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, u poruci koja je upućena libanskoj militantnoj grupi Hezbolah, koju podržava Iran.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

- Suočen sa rizicima da se obnovi rat u regionu, ponovo upozoravam na opasnosti uvlačenja Libana u novu besmislenu avanturu u službi spoljnih interesa - rekao je Salam, prenosi Tajms of Izrael. Hezbolah je u poslednje dve godine dva puta uvukao Liban u rat sa Izraelom, a poslednji put kada je izvršio napade u znak podrške Teheranu u martu.

- Ne prihvatamo da zemlja ponovo postane poprište sukoba drugih - dodao je Salam, navodeći da je Liban "već platio visoku cenu" tih sukoba.

(Tanjug)

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