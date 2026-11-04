Svet

LIBAN STRAHUJE OD NOVOG RATA: Nećemo više da plaćamo tuđu cenu

D.D.

04. 11. 2026. u 13:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIBANSKI premijer Navaf Salam upozorio je danas da postoji mogućnost da ta zemlja bude uvučena u novi rat ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, u poruci koja je upućena libanskoj militantnoj grupi Hezbolah, koju podržava Iran.

ЛИБАН СТРАХУЈЕ ОД НОВОГ РАТА: Нећемо више да плаћамо туђу цену

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

- Suočen sa rizicima da se obnovi rat u regionu, ponovo upozoravam na opasnosti uvlačenja Libana u novu besmislenu avanturu u službi spoljnih interesa - rekao je Salam, prenosi Tajms of Izrael. Hezbolah je u poslednje dve godine dva puta uvukao Liban u rat sa Izraelom, a poslednji put kada je izvršio napade u znak podrške Teheranu u martu.

- Ne prihvatamo da zemlja ponovo postane poprište sukoba drugih - dodao je Salam, navodeći da je Liban "već platio visoku cenu" tih sukoba.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE KREMLJ: Dmitrij Peskov o pobedi demokrata u SAD
Svet

0 0

OGLASIO SE KREMLJ: Dmitrij Peskov o pobedi demokrata u SAD

RUSIJA iskreno računa na to da će predsednik SAD Donald Tramp nastaviti svoje mirovne napore u cilju rešavanja ukrajinskog sukoba i nakon međuizbora za Kongres, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u komentaru za novinara portala "Lajf" Aleksandra Junaševa, prenosi TASS.

04. 11. 2026. u 13:11

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO TUMAČENJE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost

NOVO TUMAČENjE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost