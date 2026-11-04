MOĆNA PVO NA DELU: Ruska vojska oborila 709 ukrajinskih dronova
RUSKA vojska, kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, napada isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
Dežurne snage PVO su tokom noći presrele i uništile 709 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Tulske, Rjazanjske, Orlovske, Voronješke, Saratovske, Samarske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona, Krima i Adigeje, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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