ŠEST DANA NAKON STRAVIČNE ŽELEZNIČKE NESREĆE: Španski ministar podneo ostavku (FOTO)

ŠPANSKI ministar saobraćaja Oskar Puente podneo je ostavku, šest dana nakon sudara vozova velike brzine u kojem je poginulo najmanje 69 ljudi, dok su desetine povređene.

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Svoju odluku saopštio je u Kongresu, nakon što je izneo iskaz o nesreći koja se dogodila prošle srede u blizini grada Urda, južno od glavnog grada Madrida, kada je voz udario u zadnji deo drugog voza koji je stajao.

- Ministar saobraćaja u zemlji kao što je Španija ne može ostati na funkciji nakon dve nesreće ovakvih razmera u periodu kraćem od godinu dana - izjavio je on, aludirajući na januarski udes na istoj pruzi u kojem je život izgubilo 46 ljudi.

Nesreća koja se dogodila prošle nedelje jedna je od najtežih železničkih nesreća u savremenoj istoriji Evrope, a ujedno i najteža nesreća u Španiji još od 2013. godine.

Puente je svoju odluku saopštio u utorak uveče, na kraju dugotrajne sednice Kongresa, tokom koje je izneo nove mere bezbednosti u železničkom saobraćaju i bio izložen oštrim pitanjima opozicije.

AP Photo/Manu Fernandez

- Ne samo da podnosim ostavku na funkciju ministra saobraćaja, već takođe povlačim svoje ime sa lista za vanredne parlamentarne izbore - izjavio je Puente.

Položaj Puentea našao se pod lupom odmah nakon nesreće koja se dogodila 28. oktobra.

Glavna opozicija, konzervativna Narodna stranka (PP) i krajnje desničarski "Voks", zahtevali su njegovu ostavku, kao i neki od saveznika vlade.

Tvrdili su da ministar treba da preuzme odgovornost za sistem brzih železnica, koji mnogi Španci sada smatraju nebezbednim i čiji je kredibilitet, kako je priznao čak i socijalistički premijer Pedro Sančez, "narušen".

Opozicija je takođe kritikovala Puentea jer je, čini se, za nesreću okrivio ljudsku grešku, tvrdeći da ministar pokušava da skrene pažnju sa sopstvenih propusta.

Međutim, s obzirom na to da je još pre samo nekoliko dana izjavio da će ostati na svojoj funkciji, njegova ostavka je mnoge iznenadila.

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Železnička nesreća i Puenteova odluka dogodile su se u ključnom trenutku španskog političkog kalendara, uoči prevremenih opštih izbora zakazanih za 29. novembar.

Mnogi posmatrači smatraju ovu nesreću velikim izbornim udarom za vladu predvođenu socijalistima, zbog čega će Sančezu biti nemoguće da, uprkos prognozama, odnese pobedu na izborima.

Puenteova situacija stavila je njega i premijera pred dilemu: odbijanje ostavke moglo bi delovati neosetljivo nakon nesreće, dok bi povlačenje s funkcije moglo biti shvaćeno kao priznanje da su on i vlada odgovorni.

Na kraju, Puente se odlučio za drugu opciju, ističući da ga je na tu odluku naveo osećaj "političkog dostojanstva".

(BBC)

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