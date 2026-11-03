ARAPI MU KROJE VLADU, NETANJAHU BESAN VIČE KRAĐA! Predsednik izraelskog CIK-a: Zvanični rezultati izbora moraju biti objavljeni sutra

PREDSEDNIK Centralne izborne komisije Izraela Noam Solberg izjavio je da zvanični rezultati prošlonedeljnih parlamentarnih izbora moraju da budu objavljeni sutra, odbacujući novi zahtev predstavnika odlazeće vladajuće koalicije da se njihovo objavljivanje odloži.

Foto: Tanjug/AP/David Goldman

Predstavnici stranaka iz bloka premijera Benjamina Netanjahua zatražili su danas od Solberga da se na sednici Centralne izborne komisije razmotri sumnja u kupovinu glasova za koju se tereti nekoliko osumnjičenih arapskog porekla, prenosi Tajms of Izrael.

Solberg, koji je i zamenik predsednika Vrhovnog suda Izraela, odgovorio je da će sutrašnja sednica početi u 9 časova, ranije nego što je prvobitno planirano, kako bi bilo dovoljno vremena za detaljniju raspravu.

On je, međutim, naglasio da ni plenarna sednica komisije niti bilo koji drugi organ nemaju zakonsko ovlašćenje da odlože objavljivanje zvaničnih izbornih rezultata, koje, u skladu sa osnovnim zakonima Izraela, mora da bude obavljeno osam dana nakon izbora.

Solberg je dodao da komisija nema ovlašćenje ni da zahteva dokaze o navodnim nepravilnostima u ovom postupku, ističući da će takve tvrdnje moći da budu razmatrane pred sudovima u narednom periodu.

Predsedenik CIK-a Izraela u nedelju je potvrdio da su izbori održani u utorak "sprovedeni propisno", kao i da je većina navoda o mešanju u izborni proces netačna.

Solberg je u video-snimku, u kojem se pojavio uz šefa službe bezbednosti Šin Bet, Davida Zinija i državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru, poručio građanima da rezultati izbora za 26. saziv parlamenta - Kneseta "odražavaju volju birača".

On je dodao da njegove reči predstavljaju njegov lični stav, kao i stav Zinija i Baharav-Miare.

Solberg je naveo i da su se nedavno pojavile "ozbiljne sumnje" koje zahtevaju istragu, a tiču se finansiranja iz stranih izvora s ciljem uticanja na izbore, dodajući da Šin Bet sprovodi istragu.

On je naveo da, čak i ako se sumnje pokažu kao osnovane, "to ne bi ugrozilo integritet izbornog procesa niti izborne rezultate u celini".

Solberg je dodao da će zvanični rezultati biti predstavljeni predsedniku Isaku Hercogu ove nedelje, prema utvrđenom rasporedu, dok će novi saziv Kneseta položiti zakletvu sledeće nedelje.

Premijer Benjamin Netanjahu je u četvrtak izneo tvrdnju da su izbori "ukradeni", tvrdeći da su, usled stranog uticaja i prevare, glasovi u arapskoj zajednici nelegalno uvećani.

Netanjahuov blok na izborima je osvojio 53 poslanička mesta, dok je opozicija dobila 48 mesta, pri čemu nijednom od njih nije pošlo za rukom da obezbedi većinu od 61 poslanika u Knesetu, koji broji 120 poslanika.

Stranka Raam i Zajednička lista, koju takođe predvode Arapi, zajedno su osvojile rekordnih 19 poslaničkih mesta.

(Tanjug)

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