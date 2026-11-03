UPRAVO SMO DOBILI GRENLAND! Tramp: Evropa je SAD poklonila Grenland, najveći poklon koji smo ikada dobili

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Evropa Sjedinjenim Američkim Državama poklonila Grenland, nazvavši ga "najvećim poklonom koji smo ikada dobili", iako se dogovor na koji se pozivao odnosi na vojnu saradnju, a ne na prenos suvereniteta nad tim ostrvom.

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-Setite se, Evropa je upravo dala Sjedinjenim Državama najveći poklon koji smo ikada dobili. Znate li šta je to? Grenland. Upravo smo dobili Grenland, znate to, zar ne?, rekao je Tramp u telefonskom uključenju za televiziju Foks njuz.

Jedan od sagovornika ubrzo je pojasnio da američki predsednik govori o vojnom sporazumu.

Tramp je ranije više puta insistirao da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom u sastavu Kraljevine Danske, navodeći razloge nacionalne bezbednosti i značaj njegovih mineralnih resursa.

Njegove izjave, uključujući odbijanje da isključi mogućnost upotrebe vojne sile radi preuzimanja ostrva, kao i uvođenje carina prema saveznicima koji su se protivili toj ideji, izazvale su napetosti unutar NATO-a.

Na samitu NATO-a u julu Tramp je izjavio da Grenland treba da bude pod kontrolom SAD, a ne Danske, na šta su evropski lideri odgovorili da ostrvo nije na prodaju i da o njegovoj budućnosti treba da odlučuju njegovi stanovnici.

U septembru je Tramp potpisao sporazum o odbrani sa premijerima Grenlanda i Danske, čime je okončano višemesečno neslaganje. Sporazum proširuje pristup američkih oružanih snaga i njihovo prisustvo na ostrvu, dok se istovremeno potvrđuju suverenitet Danske i pravo stanovnika Grenlanda na samoopredeljenje.

Dogovorom je predviđena i isključivost zemalja NATO-a u pogledu rudarskih aktivnosti na ostrvu.

Parlament Grenlanda ratifikovao je danas sporazum o bezbednosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se proširuje vojno prisustvo SAD na tom arktičkom ostrvu, uz očuvanje danskog suvereniteta i prava Grenlanđana na samoopredeljenje.

Za sporazum je glasalo 16 poslanika, niko nije bio protiv, dok je sedam bilo uzdržano, preneo je Rojters.

Pojedini predstavnici opozicije doveli su u pitanje njegove ekonomske koristi za Grenland.

(Tanjug)

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