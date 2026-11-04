OVO JE NAJNEOBIČNIJE GLASAČKO MESTO: Astronaut Anil Menon glasao iz svemira (VIDEO)

AMERIČKI astronaut Anil Menon, koji se trenutno nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), objavio je video u kojem je otkrio da je glasao na srednjoročnim izborima u SAD.

Foto: /X/ @astro_anil

- Dobrodošli na svemirsku stanicu, gde danas imamo privilegiju da glasamo ovde, baš kao i vi na Zemlji - rekao je Menon.

Pukovnik i lekar Američkih svemirskih snaga popunio je elektronski glasački listić i poslao ga izbornim zvaničnicima u okrugu Haris u Teksasu, domu NASA-inog Svemirskog centra Džonson i Kontrole misije. U videu je pokazao prostor iz kojeg je glasao.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

- Ovo je moja soba koja služi i kao moja biračka kabina. Unutra je moj računar gde sam mogao da popunim elektronski obrazac i pošaljem ga okrugu Haris kako bih danas mogao da glasam - rekao je.

Menon se pojavio u videu noseći duksericu sa nalepnicom „Glasao sam“, osmehujući se dok se vrteo u bestežinskom stanju.

Elektronske glasačke listiće su takođe popunili njegovi kolege astronauti, Džesika Votkins i Luk Delejni, i bezbedno ih poslali izbornim zvaničnicima u SAD.

(Večernji list)

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