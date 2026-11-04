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OVO JE NAJNEOBIČNIJE GLASAČKO MESTO: Astronaut Anil Menon glasao iz svemira (VIDEO)

JM

04. 11. 2026. u 09:19

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AMERIČKI astronaut Anil Menon, koji se trenutno nalazi na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), objavio je video u kojem je otkrio da je glasao na srednjoročnim izborima u SAD.

ОВО ЈЕ НАЈНЕОБИЧНИЈЕ ГЛАСАЧКО МЕСТО: Астронаут Анил Менон гласао из свемира (ВИДЕО)

Foto: /X/ @astro_anil

- Dobrodošli na svemirsku stanicu, gde danas imamo privilegiju da glasamo ovde, baš kao i vi na Zemlji - rekao je Menon.

Pukovnik i lekar Američkih svemirskih snaga popunio je elektronski glasački listić i poslao ga izbornim zvaničnicima u okrugu Haris u Teksasu, domu NASA-inog Svemirskog centra Džonson i Kontrole misije. U videu je pokazao prostor iz kojeg je glasao.

- Ovo je moja soba koja služi i kao moja biračka kabina. Unutra je moj računar gde sam mogao da popunim elektronski obrazac i pošaljem ga okrugu Haris kako bih danas mogao da glasam - rekao je.

Menon se pojavio u videu noseći duksericu sa nalepnicom „Glasao sam“, osmehujući se dok se vrteo u bestežinskom stanju.

Elektronske glasačke listiće su takođe popunili njegovi kolege astronauti, Džesika Votkins i Luk Delejni, i bezbedno ih poslali izbornim zvaničnicima u SAD.

(Večernji list)

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