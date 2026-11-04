ISTORIJSKO iskustvo uverljivo pokazuje da su narodi Rusije, suočeni sa teškim iskušenjima, uvek nalazili snagu da se ujedine, odbrane nezavisnost otadžbine i obezbede njen dalji razvoj, saopštili su iz Ambasade Rusije u BiH, povodom Dana narodnog jedinstva, 4. novembra.

Foto: Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Naglašeno je da je snaga Rusije u jedinstvu njenih naroda, poštovanju njihovih kulturnih tradicija, zajedničkom istorijskom sećanju i odlučnosti da brane suverenitet i budućnost svoje zemlje.

- Uvereni smo da i danas sloga mnogonacionalnog ruskog društva, odanost zajedničkim duhovnim i moralnim vrednostima i odgovornost za sudbinu otadžbine ostaju zalog prevazilaženja svih izazova - istakli su u ovom diplomatskom predstavništvu za Srnu.

Dodaju da Dan narodnog jedinstva simbolizuje patriotizam, slogu i odanost otadžbini i podsećaju na istorijske činjenice i razloge obeležavanja ovog dana.

- Ovaj praznik podseća na herojske stranice istorije Rusije, kada su se predstavnici različitih nacionalnosti, društvenih grupa i veroispovesti ujedinjavali radi odbrane rodne zemlje, očuvanja njene nezavisnosti i državnosti - kažu u ruskoj ambasadi.

Pojasnili su da istorijski koreni praznika sežu u događaje iz 1612. godine, kada je narodna vojska pod vodstvom Kuzme Minina i Dmitrija Požarskog oslobodila Moskvu od poljskih osvajača, što je omogućilo izlazak iz smutnog doba i obnavljanje nezavisnosti zemlje.

U presudnom trenutku za sudbinu zemlje, kako je naglašeno, jedinstvo naroda i njegova spremnost da brani slobodu i suverenitet otadžbine dali su ključan doprinos u pobedi nad neprijateljima.

- Ima neke istorijske ironije što se pojedine evropske prestonice, koje su suludo pokušavale naneti strateški poraz Rusiji rukama kijevskog režima, sve više danas suočavaju sa oštrim krizama, unutrašnjim podelama i nemirima čije uzroke valja tražiti jedino u njihovim neodgovornim politikama - naveli su iz ruske ambasade.

Ukazano je na to da poseban značaj Dan narodnog jedinstva ima 2026. godine, koja je ukazom predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina proglašena Godinom jedinstva naroda Rusije.

Objasnili su da je cilj ove odluke da istakne jedinstven karakter Rusije, u kojoj predstavnici brojnih naroda, kultura i religija vekovima žive i rade zajedno, čuvajući sopstveni identitet i istovremeno osećajući pripadnost zajedničkoj otadžbini.

- Mnogonacionalno jedinstvo Rusije nije samo istorijsko nasleđe, već i jedan od najvažnijih temelja naše državnosti, snage i prosperiteta - navode iz ambasade.

Ukazali su da narode Rusije povezuju zajednička istorija, tradicionalne duhovne i moralne vrednosti, poštovanje kulturne i verske raznolikosti, kao i odgovornost za sadašnjost i budućnost zemlje. Najsvetliji primer te sloge bio je podvig sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, kada su se predstavnici svih nacionalnosti rame uz rame borili protiv nacizma, odbranili slobodu svoje zemlje i oslobodili narode Evrope.

U tom kontekstu, dodali su, poseban značaj ima uspostavljanje novog spomen-dana u Rusiji, Dana sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom koji su počinili nacisti i njihovi saučesnici. Taj datum je prvi put zvanično obeležen 19. aprila 2026. godine, što je označilo sećanje na milione mirnih sovjetskih građana, žrtava nacističke politike istrebljenja.

- Dan sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom predstavlja našu moralnu obavezu prema generaciji pobednika i služi kao podsetnik na nedopustivost oživljavanja mizantropskih ideologija - kažu iz ambasade Rusije u BiH.

Dodaju da očuvanje istorijske istine o zločinima nacista, suprotstavljanje pokušajima njihovog opravdavanja i revizije ishoda Drugog svetskog rata ostaju među najvažnijim zadacima Ruske Federacije i društva.

Podsetili su i da izbori poslanika Državne dume Ruske Federacije, održani u septembru ove godine, jasno svedoče o jedinstvu naroda Rusije.

- Njihovi rezultati pokazali su patriotsku konsolidaciju društva i podršku građana kursu predsednika Rusije Vladimira Putina, usmerenom na jačanje državnog suvereniteta, osiguranje nacionalne bezbednosti i zaštitu interesa Rusije - naveli su iz ambasade.

U odgovoru Srni su istakli da takva patriotska pozicija ruskih građana dobija poseban značaj u uslovima hibridnog rata koji Kolektivni zapad vodi protiv Rusije, nastojeći da ispita njen suverenitet, oslabi državnost i unese podele u društvo.

Iz ruskog diplomatskog predstavništva su istakli da, kao i pre četiri veka, kada je narodna vojska Kuzme Minina i Dmitrija Požarskog oslobodila Moskvu od stranih osvajača, jedinstvo naroda i danas predstavlja ključni oslonac u zaštiti nacionalnih interesa i samostalnog razvojnog puta države.

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