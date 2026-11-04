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MISTERIJA U SARAJEVU: Zašto Miljacka miriše na deterdžent? - Neobičan prizor u reci

Стефан Мегић
Stefan Megić

04. 11. 2026. u 10:16

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NEOBIČAN prizor jutros je zabeležen u reci Miljacki u Sarajevu, gde su na ispustu, u blizini Careve džamije primećene velike količine navodne hemijske materije koje su završile u rečnom toku.

МИСТЕРИЈА У САРАЈЕВУ: Зашто Миљацка мирише на детерџент? - Необичан призор у реци

Foto: Printskrin/Youtube/Avaz Press/ErraticFX

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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