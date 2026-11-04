MISTERIJA U SARAJEVU: Zašto Miljacka miriše na deterdžent? - Neobičan prizor u reci
NEOBIČAN prizor jutros je zabeležen u reci Miljacki u Sarajevu, gde su na ispustu, u blizini Careve džamije primećene velike količine navodne hemijske materije koje su završile u rečnom toku.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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