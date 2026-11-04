PEKING PRUŽA RUKU VAŠINGTONU: Kina najavila novu etapu odnosa sa Trampovom Amerikom
PEKING je spreman da ojača interakciju i proširi saradnju sa Vašingtonom nakon izbora za Kongres SAD, izjavio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning na brifingu u sredu.
U utorak će Amerikanci izabrati novi Kongres koji će služiti preostale dve godine predsedničkog mandata Donalda Trampa.
Izbori će odrediti svih 435 mesta u donjem domu i 35 od 100 mesta u Senatu.
- Međuizbori su unutrašnja stvar Sjedinjenih Država- rekao je Mao Ning
Ona je dodala da je „Kina spremna da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Državama kako bi se održali i sproveli važni sporazumi koje su postigli lideri dve zemlje, ojačala interakcija, pravilno rešile razlike i proširila saradnja“.
Prema njenim rečima, Peking je takođe spreman da gradi kinesko-američke odnose konstruktivne strateške stabilnosti zasnovane na poštovanju, pravdi i jednakosti.
Od 10:00 časova po moskovskom vremenu, prema proračunima Njujork tajmsa, već se može sa sigurnošću reći da su demokrate obezbedile 53 mesta u Senatu, dok su republikanci obezbedili 42.
U ovom trenutku, republikanci su izgubili sedam država od svojih protivnika.
(Ria Novosti)
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