Svet

PEKING PRUŽA RUKU VAŠINGTONU: Kina najavila novu etapu odnosa sa Trampovom Amerikom

D.D.

04. 11. 2026. u 10:15

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PEKING je spreman da ojača interakciju i proširi saradnju sa Vašingtonom nakon izbora za Kongres SAD, izjavio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning na brifingu u sredu.

ПЕКИНГ ПРУЖА РУКУ ВАШИНГТОНУ: Кина најавила нову етапу односа са Трамповом Америком

AP Photo/Alex Brandon

U utorak će Amerikanci izabrati novi Kongres koji će služiti preostale dve godine predsedničkog mandata Donalda Trampa.

Izbori će odrediti svih 435 mesta u donjem domu i 35 od 100 mesta u Senatu.

- Međuizbori su unutrašnja stvar Sjedinjenih Država- rekao je Mao Ning

Ona je dodala da je „Kina spremna da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Državama kako bi se održali i sproveli važni sporazumi koje su postigli lideri dve zemlje, ojačala interakcija, pravilno rešile razlike i proširila saradnja“.

Prema njenim rečima, Peking je takođe spreman da gradi kinesko-američke odnose konstruktivne strateške stabilnosti zasnovane na poštovanju, pravdi i jednakosti.

Od 10:00 časova po moskovskom vremenu, prema proračunima Njujork tajmsa, već se može sa sigurnošću reći da su demokrate obezbedile 53 mesta u Senatu, dok su republikanci obezbedili 42.

U ovom trenutku, republikanci su izgubili sedam država od svojih protivnika.

(Ria Novosti)

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