TAJNI PLANOVI ALIJANSE PROCURELI! NATO se sprema za direktan sukob: Dalekometne rakete ciljaju srce Rusije!
ALIJANSA istražuje mogućnost napada na ruske vojne baze, skladišta za snabdevanje i industrijske objekte koji se nalaze daleko od linije kontakta.
U slučaju vojnog sukoba sa Rusijom, Alijansa razmatra udare na vojne baze, aerodrome, skladišta, odbrambena preduzeća i stratešku infrastrukturu u ruskoj pozadini.
Novi koncept Dubokog udara predviđa pogađanje ciljeva udaljenih stotinama i hiljadama kilometara korišćenjem raketa dugog dometa i dronova. O tome se raspravljalo na posebnom simpozijumu NATO-a u junu.
Strategija predviđa zaustavljanje ofanzive, prekid naknadnih napada i uništavanje objekata koji podržavaju nastavak borbenih operacija.
Razmatra se upotreba raketa Tomahavk, ATACMS, Storm Shadow, SCALP i Taurus.
Istovremeno, Evropi nedostaje oružje dugog dometa, a njihova proizvodnja će potrajati.
Prema pisanju Wall Street Journal-a, NATO takođe proučava iskustvo ukrajinskih udara na ruske ciljeve, ali sprovođenje takvih planova zahtevaće odvojene političke odluke.
(RVvoenkor)
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