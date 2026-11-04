Svet

TAJNI PLANOVI ALIJANSE PROCURELI! NATO se sprema za direktan sukob: Dalekometne rakete ciljaju srce Rusije!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 20:33

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ALIJANSA istražuje mogućnost napada na ruske vojne baze, skladišta za snabdevanje i industrijske objekte koji se nalaze daleko od linije kontakta.

ТАЈНИ ПЛАНОВИ АЛИЈАНСЕ ПРОЦУРЕЛИ! НАТО се спрема за директан сукоб: Далекометне ракете циљају срце Русије!

Foto: AI/ČetGPT

U slučaju vojnog sukoba sa Rusijom, Alijansa razmatra udare na vojne baze, aerodrome, skladišta, odbrambena preduzeća i stratešku infrastrukturu u ruskoj pozadini.

Novi koncept Dubokog udara predviđa pogađanje ciljeva udaljenih stotinama i hiljadama kilometara korišćenjem raketa dugog dometa i dronova. O tome se raspravljalo na posebnom simpozijumu NATO-a u junu.

Strategija predviđa zaustavljanje ofanzive, prekid naknadnih napada i uništavanje objekata koji podržavaju nastavak borbenih operacija.

Razmatra se upotreba raketa Tomahavk, ATACMS, Storm Shadow, SCALP i Taurus.

Istovremeno, Evropi nedostaje oružje dugog dometa, a njihova proizvodnja će potrajati.

Prema pisanju Wall Street Journal-a, NATO takođe proučava iskustvo ukrajinskih udara na ruske ciljeve, ali sprovođenje takvih planova zahtevaće odvojene političke odluke.

(RVvoenkor)

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