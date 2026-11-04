MAKRON: Nedostaje mi Angela Merkel

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron priznao je da mu je dosadno tokom razgovora sa aktuelnim liderima zemalja Evropske unije i da mu nedostaje saradnja sa bivšom nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i nekadašnjim premijerom Italije Mariom Dragijem, prenosi list „Figaro“, pozivajući se na knjigu novinarke Fransoaz Degoa, koja će biti objavljena u četvrtak.

Foto: Tanjug/ Christophe Petit Tesson (POOL)

- Dosadno mi je. Sve je tužno i lišeno kreativne energije. Užasno mi nedostaju Mario Dragi i Angela Merkel - citira list poruku koju je Makron poslao Degoa u jesen 2024. godine iz Brisela, gde je održan samit Evropske unije.

Makron je dodao da ga ponekad „sve to“ opterećuje, ali je ubrzo potom poručio da ne gubi optimizam.

Zanimljivo je da je Merkel u novembru 2024. godine izjavila da joj nakon odlaska sa funkcije nedostaju susreti sa Makronom. Tada je istakla da ceni kulturu, intelekt i kreativan pristup francuskog predsednika u pronalaženju rešenja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.