"TAP 011" PRIREDIO IZNENAĐENJE: Koncert Goce Tržan obeležio i susret sa sastavom koji je harao devedesetih godina (FOTO)
POSEBNO oduševljenje na koncertu pop zvezde Goce Tržan izazvao je izlazak grupe „Tap 011“ na scenu.
Članovi sastava, predvođeni Ivanom Vladović, pridružili su se pevačici i zajedno podsetili publiku na neke od svojih najvećih hitova.
Čuli su se „Bunda“, „Gaće“, „Vuk“, „Pekara“ i „Lesi“.
Publika je ovaj muzički susret pozdravila gromoglasnim aplauzom. Tako je koncert dobio i posebnu notu nostalgije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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