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"TAP 011" PRIREDIO IZNENAĐENJE: Koncert Goce Tržan obeležio i susret sa sastavom koji je harao devedesetih godina (FOTO)

Dušan Cakić

04. 11. 2026. u 22:31

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POSEBNO oduševljenje na koncertu pop zvezde Goce Tržan izazvao je izlazak grupe „Tap 011“ na scenu.

ТАП 011 ПРИРЕДИО ИЗНЕНАЂЕЊЕ: Концерт Гоце Тржан обележио и сусрет са саставом који је харао деведесетих година (ФОТО)

Foto: Novosti

Članovi sastava, predvođeni Ivanom Vladović, pridružili su se pevačici i zajedno podsetili publiku na neke od svojih najvećih hitova.

Foto: Novosti

Čuli su se „Bunda“, „Gaće“, „Vuk“, „Pekara“ i „Lesi“.

Foto: Novosti

Publika je ovaj muzički susret pozdravila gromoglasnim aplauzom. Tako je koncert dobio i posebnu notu nostalgije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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