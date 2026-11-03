MREŽAMA KRILI KOKAIN: Pripadnici španske Civilne garde zaplenili više od tone narkotika

PRIPADNICI španske Civilne garde zaplenili su 1.184 kilograma kokaina sakrivenog na ribarskom brodu koji je pristao u luci Santa Pola (Alikante), u operaciji koja je rezultirala hapšenjem deset osoba i još jednom pod istragom zbog navodne umešanosti u zločin protiv javnog zdravlja, tačnije trgovinu drogom.

Civilna garda Španije

Kako je saopšteno, zaliha je bila raspoređena u 40 vreća od jute, sakrivenih u deset velikih kontejnera delimično prekrivenih ribarskim mrežama, kako bi se onemogućilo otkrivanje. Istraga je identifikovala organizovanu strukturu sa podelom uloga između onih koji su navodno sakupljali i transportovali drogu morem i onih koji su pružali podršku sa kopna.

- Istraga je počela početkom godine kada su policajci dobili informacije o mogućoj upotrebi ribarskih brodova za šverc narkotika duž obale Alikantea - ističe se u saopštenju Civilne garde. - Od tog trenutka, istražitelji su usmerili svoje napore na otkrivanje kretanja u skladu sa prikupljanjem pošiljki na moru i njihovim kasnijim transportom do luke.

Civilna garda Španije

Policajci su sredinom septembra otkrili sumnjiva kretanja plovila kod obale provincije i identifikovali ribarski brod koji je plovio ka Santa Poli. Na osnovu ovih informacija, uspostavili su operaciju nadzora i praćenja, kako bi pratili i njegovu rutu i aktivnosti posade po dolasku u luku. Policajci su takođe identifikovali čoveka koji je navodno delovao kao osmatrač u blizini dokova, kako bi upozorio na svako potencijalno prisustvo policije.

- Kada je plovilo pristalo, policajci Pokrajinske pomorske službe i Jedinice za građansku bezbednost Komande Alikantea (USECIC) ukrcali su se na ribarski brod i pronašli deset kontejnera sa drogom. U ovoj prvoj fazi, uhapšene su tri osobe i izvršene su dve pretrese kuća: jedna u stanu u Elčeu, a druga u vili u Santa Poli, gde su zaplenjeni čamac, automobil i motocikl.

Tokom istrage, identifikovana je grupa koja je delovala iz same luke Santa Pola, delujući u koordinaciji sa onima koji su primali robu na moru. Ove informacije dovele su do druge faze operacije, u kojoj je sedam osoba uhapšeno.

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