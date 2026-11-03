PODGORICA ĆUTI, RUSKI „RIBAR“ SPREMA PROTIVUDAR: Zaplenjena oprema nije vraćena, Zvinčuk angažovao advokate
CRNOGORSKE vlasti još uvek nisu vratile opremu oduzetu od tima projekta "Ribar" tokom njihovog pritvaranja u oktobru, izjavio je za RIA Novosti osnivač projekta, Mihail Zvinčuk.
Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje njihovih saradnika privedeni su 9. oktobra u crnogorskom mestu Risan.
Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, kasnije je za RIA Novosti potvrdila da su Zvinčuk i ostali ruski državljani privedeni u Crnoj Gori pušteni na slobodu.
Osnivač projekta "Ribar" ispričao je da je tokom ispitivanja u Crnoj Gori sva oprema tima tog projekta zaplenjena. Zvinčuk je naveo da zbog toga namerava da pokrene sudski postupak protiv crnogorskih vlasti.
- Oprema još uvek nije vraćena. Ambasada se bavi time, a angažovali smo i advokate. Ipak, ostaje nejasno kako će se situacija odvijati - rekao je Zvinčuk, napominjujući da tim još uvek nije dobio nikakav odgovor od crnogorske strane povodom ovog pitanja.
Telegram kanal "Ribar" specijalizovan je za analizu ratnih dešavanja i međunarodnih odnosa.
Stejt department SAD je 2024. godine raspisao nagradu od 10 miliona dolara za informacije o lokaciji na kojoj se nalaze ljudi iza ovog kanala, koje su optužili za mešanje u izbore. Krajem 2025. godine, Velika Britanija mu je uvela sankcije.
(RT Balkan)
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