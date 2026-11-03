Svet

SINDIKATI POZVALI POLICAJCE DA SE PRIDRUŽE: Francuzi se spremaju za veliki štrajk u četvrtak

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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POSEBNU pažnju u Francuskoj izazvao je poziv sindikata zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uključujući policajce, da se priključe protestima u četvrtak.

СИНДИКАТИ ПОЗВАЛИ ПОЛИЦАЈЦЕ ДА СЕ ПРИДРУЖЕ: Французи се спремају за велики штрајк у четвртак

Foto: Goran Čvorović

Pošto aktivni policajci nemaju pravo na štrajk, pozvani su da, ukoliko su slobodni, demonstriraju u civilu. Administrativno i tehničko osoblje može da štrajkuje. Sindikat protestuje zbog planiranog zamrzavanja plata i nejednako raspoređenih premija.

Ministar pravde Žerald Darmanen izneo je novi bilans pravosudnih mera posle demonstracija koje traju od 17. oktobra. Zabeleženo je čak 4.914 policijskih zadržavanja i 329 zatvaranja.Sve oči sada su sada uprte u četvrtak kada je najavljen veliki međuprofesionalni štrajk zaposlenih u privatnom i javnom sektoru, uz učešće studenata, srednjoškolaca, penzionera i "žutih prsluka".

Sindikati traže da pariski protest prođe od Bastilje do Trga Konkord, ali vlasti još nisu odobrile trasu. Posle više zabrana okupljanja u centru prestonice, pitanje prava na demonstracije dodato je socijalnim zahtevima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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