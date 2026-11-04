BUREK ŠTAPIĆI: Sa krompirom i belim lukom

Kombinacija kuvanog krompira, svežeg peršuna, aromatičnog belog luka i nežnog krem sira, umotana u tanke kore, donosi savršen spoj ukusa.

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Sastojci:

10 listova jufka kora, isečenih u trouglove

1 pakovanje krem sira

2–3 kuvana i oljuštena krompira

½ veze svežeg peršuna, sitno seckanog

1 čen belog luka, izgnječen

malo ulja za prženje

Priprema:

Kuvani krompir izgnječite viljuškom ili propasirajte dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte sitno seckani peršun i izgnječeni beli luk, pa sve dobro promešajte. Svaki trougao kore premažite krem sirom, vodeći računa da ostavite oko jedan centimetar slobodnog prostora uz ivice. Preko krem sira rasporedite malo pripremljenog fila od krompira. Ivice kore premažite vodom, pa pažljivo urolajte u štapić. Dobijene rolnice prepolovite i pržite u zagrejanom ulju, na umerenoj temperaturi, dok sa svih strana ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se ocedio višak masnoće.

Savet za posluživanje: Poslužite ih dok su još topli i hrskavi, uz omiljeni sos ili čašu jogurta. Savršeni su za svaku priliku!

Prijatno! Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.