ODEŽDA KRALJA MILUTINA BUDI NOVU NADU: Srpska relikvija preneta iz Sofije, u Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice kraj Novog Brda (FOTO)

PRESREĆNI smo što je odežda koja je prethodnih godinu dana počivala na moštima kralja Milutina sa nama.

Foto: Privatna arhiva

Hvala Bogu što se i time naš hram, živopisan pre par godina, obnavlja, ali i što na neki način osećamo prisustvo ličnosti koja je još davne 1285. ustanovila Novo Brdo, tada širom sveta poznat kulturni i trgovinski centar. Iako smo još pre osam godina želeli da donesemo ovu relikviju, ipak u tome postoji red. Jer, da bi se dobio blagoslov bugarskog patrijarha, morala je da se sašije nova odežda za kralja.

Opet, bilo nam je veoma važno da se na neki način, i na ovaj način, simbolično, Milutin vrati u svoj grad... Zahvaljujući pomoći vernih i humanih ljudi, ali i blagoslovu našeg mitropolita Teodosija, uspeli smo da našem narodu na ovom području damo novu snagu i nadu u opstanak jer, kako je rekao knez Lazar, "ono malo što je ostalo, ono i valjade" - objašnjava paroh novobrdski, sveštenik Stevo Mitrić, kako je velika radost stigla u Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, u ovdašnje selo Bostane.

Dragocena pomoć sa Ostroga KUPOVINA materijala i šivenje nove odežde koštali su oko 5.000 evra, a ona je u Bostane stigla godinu ranije.

- Sve smo pripremali da novu odeždu sašijemo do 2027, ali su nam javili da je sveštenik svetinje u Sloveniji, koji je ove godine trebao da je preuzme odustao, pa smo se za dve sedmice organizovali i, uz pomoć donatora, među kojima je bio i manastir Ostrog, sakupili novac - naglašava otac Stevo Mitrić.

Kaže i da je i ovu bogomolju, koju zovu i "letećom", po predanju, sagradio upravo sveti kralj, a u hram Svete Nedelje u Sofiji, gde počivaju njegove mošti - pored nove odežde - poneli su i maketu novobrdske tvrđave, uz komad kosovsko-metohijske zemlje...

- Naš Milutin, koji je bio veoma bogat i osnivač Novog Brda, tada poznatog rudnika srebra i zlata bio je i milostiv, pa je tokom četrdesetogodišnje vladavine sagradio više od 40 crkava. I, iz ovih brda vađena je ruda koju su ugrađivali u najlepše hramove širom srpskih zemalja, ali i u današnjoj Grčkoj, Bugarskoj, pa i u Jerusalimu, gde takođe postoje bogomolje koje je sagradio kralj Milutin. Zato je za stanovnike čitavog Kosovskog Pomoravlja ovaj događaj od posebnog duhovnog i istorijskog značaja - veli otac Mitrić, uz napomenu da postoji "proračun" da današnjih deset najrazvijenijih država nemaju budžet kakav je imao pomenuti srpski vladar.

Ali, podseća, kralj Milutin brinuo je za svakog ispred svoje kuće, svakog siromaha, štitio je svakog koji je ugrožen, pa je nadaleko bio poznat po milosti...

- On je dao obećanje Gospodu da će, koliko god bude vladao svetom srpskom zemljom, toliko crkava sagraditi. Tako je i bilo, ali treba znati da su se u to vreme hramovi zidali po sedam, čak i po deset godina, ali tako da budu jaki kao što je i sam narod. Zato neka kralj Milutin na sve nas utiče da nekad pozajmimo i onima koji ne mogu da nam vrate novac, jer ko daje ubogima, nevoljnima i crkvi, Bogu pozajmljuje - istakao je u besedi posle svete liturgije, posvećene dopremanju odežde kralja Milutina u crkvu u selu Bostane, otac Stevo Mitrić.

"Živi lanac" i patrijarh Pavle

CRKVA Uspenja Presvete Bogorodice, po predanju meštana, prvobitno se nalazila na samoj novobrdskoj tvrđavi, koja je od 14. do 15. veka bila najvažniji privredni, rudarski i finansijski centar srednjovekovne Srbije. Međutim, tadašnja turska vlast dala je lokalnom stanovništvu samo tri dana da izmesti hram, pa je napravljen "živi lanac" od oko 10.000 ljudi koji su razgradili crkvu i, kamen po kamen, svetinju preneli na novu lokaciju, u selo Bostane... Zato se smatra da je donošenje odežde svetog kralja, zapravo, nastavak tog "živog lanca" i tradicije bogomolje koju je lično izmalterisao partijarh Pavle.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.