LUKAŠENKO ŠOKIRAO PREDLOGOM: Tramp da preuzme UN! „Brzo bi razmrdao tu močvaru“
PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, jer bi, kako je ocenio, mogao da pokrene tu organizaciju i unese novu dinamiku u njen rad.
- Treba ga postaviti na čelo Ujedinjenih nacija. On bi brzo razmrdao tu močvaru i izneo toliko inicijativa - rekao je Lukašenko na marginama Minske konferencije o evroazijskoj bezbednosti.
Lukašenko je istakao da je pristalica Donalda Trampa i da ga javno podržava na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Minska konferencija o evroazijskoj bezbednosti održava se 3. i 4. novembra, uz učešće više od 600 predstavnika iz 50 zemalja.
Među učesnicima su predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, kao i predstavnici rukovodstva Savezne države Rusije i Belorusije, Zajednice nezavisnih država, Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, OEBS-a, Šangajske organizacije za saradnju i drugih međunarodnih organizacija.
(Sputnjik)
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