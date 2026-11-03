Svet

LUKAŠENKO ŠOKIRAO PREDLOGOM: Tramp da preuzme UN! „Brzo bi razmrdao tu močvaru“

P. Đurđević

03. 11. 2026. u 21:41

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PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, jer bi, kako je ocenio, mogao da pokrene tu organizaciju i unese novu dinamiku u njen rad.

ЛУКАШЕНКО ШОКИРАО ПРЕДЛОГОМ: Трамп да преузме УН! „Брзо би размрдао ту мочвару“

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP + Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

- Treba ga postaviti na čelo Ujedinjenih nacija. On bi brzo razmrdao tu močvaru i izneo toliko inicijativa - rekao je Lukašenko na marginama Minske konferencije o evroazijskoj bezbednosti.

Lukašenko je istakao da je pristalica Donalda Trampa i da ga javno podržava na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Minska konferencija o evroazijskoj bezbednosti održava se 3. i 4. novembra, uz učešće više od 600 predstavnika iz 50 zemalja.

Među učesnicima su predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, kao i predstavnici rukovodstva Savezne države Rusije i Belorusije, Zajednice nezavisnih država, Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti, OEBS-a, Šangajske organizacije za saradnju i drugih međunarodnih organizacija.

(Sputnjik)

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