HLADNI RAT NA ARKTIKU POSTAJE JOŠ OPASNIJI: Norveška postavlja NASAMS duž granice s Rusijom zbog pretnje od dronova
NORVEŠKA će rasporediti senzore sistema protivvazdušne odbrane NASAMS duž granice sa Rusijom, kako bi ojačala nadzor vazdušnog prostora i omogućila rano otkrivanje zalutalih dronova, saopštilo je norveško Ministarstvo odbrane.
U Kirkenesu, na severu Norveške, formira se nova specijalizovana jedinica u okviru bataljona GSV, koja će upravljati senzorima, a u njenom sastavu biće 30 pripadnika oružanih snaga, prenosi portal Barentz Observer.
Norveški ministar odbrane Tore O. Sandvik izjavio je da je raspoređivanje senzora preventivna mera i da se nivo pretnje u tom području nije promenio.
-Videli smo u drugim zemljama da dronovi mogu da zalutaju. Norveška to shvata ozbiljno. Moramo biti spremni, iako trenutno ne uočavamo povećanu vazdušnu pretnju po Norvešku ili stanovništvo regiona Finmark, rekao je Sandvik.
On je dodao da iskustva iz Ukrajine pokazuju koliko je važno imati dobar pregled situacije i mogućnost ranog upozoravanja.
Uprava regiona Troms i Finmark upozorila je da bi ukrajinski dronovi koji ciljaju rusko poluostrvo Kola mogli, usled ometanja GPS signala, da zalutaju i završe na teritoriji Norveške.
Iako se takav scenario smatra malo verovatnim, norveške vlasti ne isključuju mogućnost da rusko ometanje GPS signala na severu usmeri ukrajinske bespilotne letelice prema norveškoj teritoriji.
U slučaju da zalutali dronovi predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje stanovništva, policija će slati hitna upozorenja na mobilne telefone građana u ugroženim područjima, uz uputstva za zaštitu.
Vlasti su savetovale stanovnicima da u takvim situacijama potraže zaklon u podrumima ili unutrašnjim delovima zgrada, dalje od prozora, a ukoliko objekat nema podrum, preporučuju se čvršći delovi konstrukcije, poput stepeništa.
Prema pisanju norveških medija, senzori će najverovatnije biti elektro-optički uređaji koje je razvila norveška vojna tehnološka kompanija Kongsberg.
(Tanjug)
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