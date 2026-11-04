FINANSIJSKE ODLUKE I LJUBAVNA RAZOČARANJA Astro savet za sredu 4. novembar: Ovi (pod)znaci su na udaru izazovnih aspekata
NA astrološkom nebu, 4. novembra, očekuju nas dva važna aspekta - konjunkcija Sunca i retrogradnog Merkura na 12. stepenu Škorpije i opozicija između retrogradne Venere u Vagi i retrogradnog Neptuna u Ovnu.
Sa prvim aspektom, Suncem i retro-Merkurom na 12. stepenu (stepenu tajni, obmana, ograničenja i prepreka) Škorpije, mnogi će se naći pred donošenjem nimalo lakih, važnih odluka koje se tiču finansija i intimnog života. Na udaru su rođeni sa podznakom ili Suncem od 11. do 13. stepena Škorpije, Bika, Lava i Vodolije.
Retro-Venera, planeta ljubavi i novca, nasuprot Hironu i retrogradnom Neptunu, planeti mašte, romantike, ljubavnog zanosa, prevara i laži, upozorava na opasnost od idealizovanja partnera koja im mogu doneti neminovna razočaranja. Na udaru su rođeni sa podznakom ili Suncem u trećoj dekadi Vage, Ovna, Raka i Jarca.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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