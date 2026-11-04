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FINANSIJSKE ODLUKE I LJUBAVNA RAZOČARANJA Astro savet za sredu 4. novembar: Ovi (pod)znaci su na udaru izazovnih aspekata

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 11. 2026. u 07:00

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NA astrološkom nebu, 4. novembra, očekuju nas dva važna aspekta - konjunkcija Sunca i retrogradnog Merkura na 12. stepenu Škorpije i opozicija između retrogradne Venere u Vagi i retrogradnog Neptuna u Ovnu.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И ЉУБАВНА РАЗОЧАРАЊА Астро савет за среду 4. новембар: Ови (под)знаци су на удару изазовних аспеката

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Sa prvim aspektom, Suncem i retro-Merkurom na 12. stepenu (stepenu tajni, obmana, ograničenja i prepreka) Škorpije, mnogi će se naći pred donošenjem nimalo lakih, važnih odluka koje se tiču finansija i intimnog života. Na udaru su rođeni sa podznakom ili Suncem od 11. do 13. stepena Škorpije, Bika, Lava i Vodolije.

Retro-Venera, planeta ljubavi i novca, nasuprot Hironu i retrogradnom Neptunu, planeti mašte, romantike, ljubavnog zanosa, prevara i laži, upozorava na opasnost od idealizovanja partnera koja im mogu doneti neminovna razočaranja. Na udaru su rođeni sa podznakom ili Suncem u trećoj dekadi Vage, Ovna, Raka i Jarca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih

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03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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