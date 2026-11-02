POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski okrivio je Rusiju za političku krizu oko Ustavnog suda zemlje.

Foto: Tanjug AP Photo/Czarek Sokolowski, File

-Svedoci smo neviđenog nivoa saradnje između ruskih naloga i propagandnih resursa, s jedne strane, i predstavnika globalnih krajnje desničarskih pokreta, s druge strane. Ovo je jasan savez, ili barem koordinisana aktivnost, tvrdi on na društvenoj platformi Iks.

Sikorski smatra da bi ovo trebalo da natera Poljake da dvaput razmisle o tome ko pokušava da „poseje razdor“ u zemlji.

Prošle nedelje, poljski premijer Donald Tusk, u obraćanju naciji, pomenuo je učešće određenih „proruskih snaga“ u destabilizaciji situacije, bez pružanja ikakvih dokaza.

Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti i predsednik stranke „Jedinstvena Rusija“, ismejao je potragu za „ruskim tragom“ u političkoj krizi u Poljskoj, napominjući da je Zapad navikao da krivi Moskvu za sve, od izbora u SAD do migracione situacije u Španiji.

Politička kriza u Poljskoj izbila je nakon odluke premijera Donalda Tuska da imenuje Maćeja Bereka, bivšeg člana svog kabineta, za sudiju Ustavnog suda. Ispred zgrade suda poslednjih nedelja redovno su održavani protesti. Ministar pravde Valdemar Žurek je 30. oktobra podneo zahtev da se vršilac dužnosti predsednika Ustavnog suda, Bogdan Švjenčkovski, suspenduje sa dužnosti i da mu se ukine imunitet. Radi obezbeđivanja prostorija suda angažovane su dodatne policijske snage. U noći 31. oktobra, demonstranti su se okupili ispred zgrade i pokušali da probiju zaštitnu ogradu. Policija je privela tri osobe.

Zbog produbljivanja krize, poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je posetu Senegalu i vratio se u Varšavu. Niz opozicionih političara opisalo je događaje kao pokušaj državnog udara.

U obraćanju naciji 31. oktobra, poljski premijer Donald Tusk optužio je Rusiju za navodnu umešanost u krizu koja je izbila. Prema njegovim rečima, neprijateljski nastrojeni akteri koriste „armiju ruskih botova“, pa čak dobijaju i pohvale od ljudi bliskih Kremlju.

(sputnikportal.rs)

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