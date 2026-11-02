NASTAVAK OBARANJA ŠTRAJKAČKIH REKORDA: Sindikati u Italiji za novembar najavili 20 protesta
PROĐE oktobar sa dva velika nacionalna štrajka i brojnim lokalnim i u raznim sektorima, najavljuje se mračni novembar. Objavljen je čitav kalendar štrajkova raznih sindikata, nacionalnih ili sektorskih, ukupno dvadeset. Zaustavljaće se avioni, vozovi, škole, metroi, autobusi, rad u raznim sektorima društvenim i privatnim.
Italija drži svetski rekord po broju štrajkova na različitim nivoima, od nacionalnih do regionalnih ili lokalnih, sektorskih, rečju, 1.500 godišnje. Već je zakazan za 20. novembar i označen crvenom bojom nacionalni štrajk, organizuje ga najveći sindikat i sekretar Mauricio Landini, obuhvatiće sve sektore, javne i privatne.
Štrajkova će biti tada kao i drugim danima na brojnim aerodromima, u različitim danima i satima, putnici će morati unapred da se informišu kada će i da li poleteti. 20. i 21. će štrajkovati železnice, a lokalnih će biti u međuvremenu toliko duž Apenina da ih je teško pobrojati, a 11 novembra štrajkuje sektor telekomunikacija i javnih usluga.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NOVI NAPAD U HARKOVSKOJ OBLASTI: Ekplozija potresla ceo kraj
02. 11. 2026. u 13:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)