NASTAVAK OBARANJA ŠTRAJKAČKIH REKORDA: Sindikati u Italiji za novembar najavili 20 protesta

PROĐE oktobar sa dva velika nacionalna štrajka i brojnim lokalnim i u raznim sektorima, najavljuje se mračni novembar. Objavljen je čitav kalendar štrajkova raznih sindikata, nacionalnih ili sektorskih, ukupno dvadeset. Zaustavljaće se avioni, vozovi, škole, metroi, autobusi, rad u raznim sektorima društvenim i privatnim.

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Italija drži svetski rekord po broju štrajkova na različitim nivoima, od nacionalnih do regionalnih ili lokalnih, sektorskih, rečju, 1.500 godišnje. Već je zakazan za 20. novembar i označen crvenom bojom nacionalni štrajk, organizuje ga najveći sindikat i sekretar Mauricio Landini, obuhvatiće sve sektore, javne i privatne.

Štrajkova će biti tada kao i drugim danima na brojnim aerodromima, u različitim danima i satima, putnici će morati unapred da se informišu kada će i da li poleteti. 20. i 21. će štrajkovati železnice, a lokalnih će biti u međuvremenu toliko duž Apenina da ih je teško pobrojati, a 11 novembra štrajkuje sektor telekomunikacija i javnih usluga.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.