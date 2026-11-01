EVROPA U GROTLU PROTESTA! Sukobi se šire neverovatnom brzinom: Lete flaše i molotovljevi kokteli, policija ima pune ruke posla (FOTO/VIDEO)

NEREDI su zahvatili čitavu Evropu, a protesti su tokom subote održani u više zemalja, uključujući Nemačku, Francusku, Švajcarsku, Albaniju i Portugal.

Foto: Tanjug/AP Photo/Teresa Suarez/Hameraldi Agolli/Andreas Arnold/Armando Franca

Protesti su organizovani zbog rasta troškova života, uslova obrazovanja, socijalne pravde, policijskog nasilja i zaštite klime.

Haos u Nemačkoj

Nakon uglavnom mirnih demonstracija mladih ljudi u Nemačkoj, na koje je pozvala grupa "Generacija Z rešava" u 34 gradova, u brojnim većim gradovima tokom protekle noći je izbilo nasilje, došlo je do pljačke i bacani su Molotovljevi kokteli na policajce, a uhapšeno je više od 200 osoba, saopštila je danas nemačka policija.

Situacija na protestima je protekle noći u kasnim satima eskalirala u Frankfurtu, gde je bilo upada u prodavnice i krađe stvari i gde je policija uhapsila oko 30 osoba, i u Kelnu gde su na pripadnike policije demonstranti bacali flaše, i gde je privedeno pet osoba. Portparol policije je saopštio da je u Frankfurtu od demonstranata zaplenjeno i dva komada oružja.

U Kelnu su policajci napadnuti na katedralnom trgu u blizini glavne železničke stanice, na njih su bacane flaše i bicikli a jedna osoba je povređena. Šef policije Kelna Johanes Hermans rekao je da je policija od maskiranih učesnika protesta u tom gradu konfiskovala Molotovljeve koktele i čekiće za hitne slučajeve od maskiranih osoba.

Osim u Frankfurtu i Kelnu, do nasilja na protestima došlo je i u Berlinu, gde su na policajce i novinare bacane petarde, pirotehnička sredstva, pa čak i jaja, gde su takođe bile prisutne i pristalice propalestinskog pokreta, sa palestinskim zastavama. Portparol policije u Berlinu je rekao da je tokom protesta uhapšeno 56 osoba, kao i da je povređeno skoro 30 policajaca.

U Hamburgu je, prema policijskim podacima, oko 6.700 ljudi učestvovalo na protestima a ljudi obučeni u crno, od kojih su neki imali maske, zapalili su barijere. Policajci su rasterali gomilu i upotrebili su biber sprej, vatra je ugašena vodenim topom, a uhapšeno je oko 120 demonstranata.

Masovni protesti u Francuskoj

Međunarodni savez mladih procenio je da je u Francuskoj na protestima u oko 30 gradova učestvovalo skoro pola miliona demonstranata, uključujući 200.000 u Parizu, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je na protestima bilo 320.000 ljudi, među kojima 70.000 u Parizu.

Tokom protesta širom Francuske u subotu zabeleženi su sukobi u više gradova, uključujući Pariz, Lion, Bordo, Marsej, Lil i Tuluz, a policija je u pojedinim intervencijama koristila suzavac, biber-sprej i vodene topove.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulicama se okupilo oko 320.000 ljudi, dok je omladinska međusindikalna organizacija procenila da je učestvovalo gotovo 500.000 demonstranata, uključujući oko 200.000 u Parizu.

Ovo je bio treći veliki dan mobilizacije u Francuskoj u poslednje tri nedelje, nakon protesta održanih 17. i 24. oktobra.

Oglasio se policajac kog je pogodio Molotovljev koktel u Parizu

Francuski policajac koji je na protestima u Parizu pogođen Molotovljevim koktelom, kod Port de Šarantona, izjavio je danas da nije video zapaljivu napravu koja je pala na njega i zapalila mu odeću, kao i da je tek kasnije postao svestan da je za malo izbegao katastrofu i teže povrede. Policajac je za televiziju BFM rekao da se u trenutku kada se napad dogodio, "veoma neprijateljska grupa postepeno formirala i napala jedan od položaja" policije.

- Očigledno smo bili napadnuti, i to se dogodilo spontano i brutalno - kazao je policajac.

On je kazao da je tek kada je video snimke kako ga zahvata plamen nakon što ga je pogodio Molotovljev koktel, shvatio da je možda jedva izbegao katastrofu.

Neredi u Švajcarskoj

U Cirihu i Bazelu održani su protesti tokom kojih je došlo do sukoba demonstranata i policije, paljenja barikada i pričinjavanja materijalne štete, dok su u Cirihu učesnici protesta ometali policiju da stigne do mesta nesreće u kojoj je teško povređen jedan maloletnik.

Policija je protiv učesnika protesta upotrebila vodene topove, suzavac i gumenu municiju.

Posebno ozbiljan incident dogodio se kada policija, uprkos pozivu da interveniše zbog saobraćajne nesreće u kojoj je jedan maloletnik zadobio teške povrede nogu, nije uspela da stigne do mesta događaja jer ju je grupa ljudi ometala i okružila.

Protesti u Albaniji

Demonstranti u Tirani ponovo su se okupili i krenuli ka zgradi kancelarije premijera Albanije Edija Rame, nekoliko minuta nakon što ih je policija prethodno rasterala. Demonstranti su uzvikivali "Rama, podnesi ostavku", dok je policija postavila bezbednosni kordon i sprečila ih da priđu zgradi vlade.

Nakon što su demonstranti odbili da se kreću trotoarom i pokušali da prođu kroz prostor ispred zgrade premijera, policija je protiv njih upotrebila biber-sprej.

Protesti u Portugalu

Hiljade ljudi učestvovale su danas u protestnoj šetnji u portugalskom gradu Portu, zahtevajući dostupnije stanovanje i poručujući da neće odustati od borbe za pravo na dom. Demonstranti su stigli na trg Don Žoao I uz uzvike "Otpor, otpor", noseći transparente i plakate, kao i šator na čelu kolone.

Protestna šetnja počela je na trgu Batala oko 16.50 časova, a učesnici su do odredišta stigli približno 50 minuta kasnije. Na čelu kolone nalazio se zeleni transparent sa porukom "Kuća za život", dok su demonstranti uzvikivali "Krov, tlo, pravo na stanovanje" i pozivali prolaznike da im se pridruže, preneo je Blic.

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