Soldić ide na borca kojeg je Medić ugasio u Beogradu! Sprema se spektakl u Torontu
Biće ovo druga borba za hrvatskog borca u UFC.
Roberto Soldić će se ponovo naći u UFC oktagonu 30. januara, kada ga na priredbi UFC 336 u Torontu očekuje duel sa Danijelom Rodrigezom (20-6).
Informacije o novom nastupu regionalnog borca pojavile su se nakon što je Rodrigez na Instagramu objavio fotografiju najavljenog meča. Objava je ubrzo uklonjena, ali je na njoj bilo jasno naznačeno da će se Amerikanac boriti protiv Soldića (22-4).
Rodrigez, koji nastupa pod nadimkom D-Rod, poznat je i publici u Srbiji. Bio je deo istorijske UFC priredbe održane u Beogradskoj areni, gde ga je Uroš Medić nokautirao za svega 30 sekundi.
Soldić je uspešno započeo svoju UFC karijeru. Posle dugog čekanja na debi u najjačoj svetskoj MMA organizaciji, savladao je Kejlina „Haosa“ Vilijamsa jednoglasnom odlukom sudija.
Odmah nakon tog nastupa počelo je da se spekuliše o njegovom sledećem protivniku, a sada se kao naredni izazov izdvaja upravo Rodrigez.
U glavnom programu UFC 336 programa zakazan je okršaj Džošue Vana i Manela za titulu u muva kategoriji, dok će se u sunaslovnoj borbi Karlos Prates boriti protiv Majkla Moralesa za privremeni pojas u velter kategoriji.
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