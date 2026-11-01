NASILNI PROTESTI U FRANCUSKOJ: Lutku sa Makronovim likom nabili na štap i biju ga iz sve snage (VIDEO)

FRANCUSKU je zahvatio novi talas nasilnih protesta protiv visokih troškova života i politike predsednika Emanuela Makrona.

Foto: Printskrin

Na ulice je u subotu izašlo između 320.000 i 500.000 ljudi, a sukobi sa policijom, zapaljene barikade i pokušaji pljačke zabeleženi su u više gradova. U Bordou su demonstranti mačem i tiganjem razbijali lutku u obliku Makronove glave, dok su u Parizu zapaljivim napravama napadnuti policajci. Prema poslednjim podacima, privedeno je više od 500 osoba.

Jedan od najupečatljivijih prizora protesta zabeležen je na Trgu pobede u Bordou, gde su demonstranti postavili pinjatu u obliku glave francuskog predsednika, napunjenu lažnim novčanicama.

Okupljeni su uz odobravanje mase udarali lutku mačem i tiganjem, sve dok je nisu razbili. Snimke ovog događaja objavio je francuski Figaro, a scena se brzo proširila društvenim mrežama.

U istom gradu kasnije su izbili sukobi sa policijom. Demonstranti su podizali barikade, bacali kamenice i druge predmete na pripadnike snaga reda, zbog čega je policija intervenisala u četvrtima Viktuar, Kapisen i Sen Mišel.

Prema podacima vlasti, na protestima u Bordou učestvovalo je oko 11.000 ljudi, dok sindikati tvrde da ih je bilo čak 70.000.

Policajce zahvatio plamen, u Marselju pokušaji pljačke

Najdramatičniji sukobi u Parizu dogodili su se kod Porte de Šarenton, gde su demonstranti po završetku protestne povorke počeli da bacaju zapaljive naprave na policijski kordon.

Na snimcima francuskih medija vidi se kako Molotovljev koktel pada među pripadnike žandarmerije, nakon čega se plamen širi na njihovu zaštitnu opremu.

Pariska policijska prefektura saopštila je da je povređeno pet pripadnika snaga reda, od kojih su trojica zadobila opekotine. Jedan od pogođenih žandarma kasnije je opisao trenutak napada.

- Osećaj pečenja bio je trenutan. Nisam video projektil koji me je pogodio. Shvatio sam šta se događa tek kada sam osetio prve bolove - ispričao je za RTL.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez napad je označio kao pokušaj ubistva, poručivši da će odgovorni biti pronađeni.

Žestoki neredi izbili su i u Marselju, gde su manje grupe demonstranata tokom večeri podizale i palile barikade, zasipale policiju kamenicama i pokušavale da upadnu u prodavnice.

Prema izveštajima francuske televizije TF1, pojedine grupe pokušale su da opljačkaju trgovinske objekte, a jedna televizijska ekipa napadnuta je tokom izveštavanja.

Pet osoba privedeno je prilikom pokušaja upada u skladište prodavnice sportske opreme „Fut loker“, dok je policija intervenisala i zbog upada u jednu predškolsku ustanovu.

Gradonačelnik Marselja Benoa Pajan pozvao je stanovnike da ostanu u svojim domovima i omoguće policiji i hitnim službama da uspostave red.

U Lionu su tokom demonstracija zapaljene zastave Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, uz propalestinske parole. Sukobi sa policijom zabeleženi su i u Renu, Tuluzu, Nantu i drugim francuskim gradovima.

Više od 500 privedenih, 70.000 policajaca na ulicama

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima 31. oktobra učestvovalo je oko 320.000 ljudi, uključujući 70.000 u Parizu.

Sindikati, međutim, tvrde da je širom zemlje demonstriralo približno pola miliona građana, od kojih čak 200.000 u francuskoj prestonici.

Do večernjih sati privedeno je više od 500 osoba, među kojima su i osumnjičeni za napade na policiju, vandalizam i pokušaje pljačke.

Zbog straha od ponavljanja nereda od 17. oktobra, kada su u više francuskih gradova opljačkane i oštećene brojne prodavnice, vlasti su rasporedile čak 70.000 policajaca i žandarma.

U pripravnosti su bile i specijalne policijske jedinice, oklopna vozila, helikopteri i vodeni topovi.

Demonstracije protiv rasta cena, smanjenja javnih izdvajanja i pogoršanja uslova u obrazovanju traju od kraja septembra. Pokretu su se tokom oktobra pridružili sindikati, zaposleni, penzioneri i pripadnici pokreta „Žuti prsluci“.

Organizatori zahtevaju povećanje plata, veća ulaganja u obrazovanje i javne službe, kao i promenu ekonomske politike francuskih vlasti.

(Alo)

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