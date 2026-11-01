UDAR NA BRITANIJU! Iran je proglasio Kraljevsku ratnu mornaricu i vazduhoplovstvo terorističkim organizacijama
IRANSKO ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je odluku da Britansku kraljevsku ratnu mornaricu i Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo proglasi terorističkim organizacijama, a obaveštajnu službu MI6 neprijateljskom grupom.
Na britansku obaveštajnu službu MI6 odnosi se zakon koji pooštrava kazne za špijunažu i saradnju sa neprijateljskim zemljama na štetu nacionalne bezbednosti, prenosi TASS.
Ovu odluku doneo je Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana kao odgovor na neprijateljske poteze Londona tokom protekle godine. Konkretno, britanska strana je ustupila baze i objekte na svojoj teritoriji za potrebe rata koji SAD i Izrael vode protiv Islamske Republike.
Teheran je takođe uzeo u obzir činjenicu da je Velika Britanija, u skladu sa svojim Zakonom o državnim pretnjama (State Threat Act), proglasila Korpus garde islamske revolucije terorističkom organizacijom.
Shodno tome, Kraljevska ratna mornarica i Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo sada potpadaju pod zakon o recipročnim merama i označeni su kao terorističke organizacije, pri čemu britanska vlada snosi odgovornost za posledice.
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