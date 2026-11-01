NEREDI U NEMAČKOJ: Maskirani demonstranti pljačkali prodavnice, provaljeno i u prodavnicu oružja (FOTO/VIDEO)

VIŠE od 30 osoba privedeno je u Frankfurtu nakon što su protesti mladih širom Nemačke prerasli u nasilje. Razbijani su izlozi, pljačkane prodavnice, a na policiju su bacani kamenice, flaše i pirotehnička sredstva.

Foto: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Protesti pod sloganom "Gen Zed preuzima stvar u svoje ruke" (Gen Z regalt) održani su u subotu u više od 30 nemačkih gradova, među kojima su Frankfurt, Berlin i Minhen. Mladi su zahtevali bolje uslove obrazovanja, veća izdvajanja za javne usluge, smanjenje troškova života i protivili se obaveznom služenju vojnog roka.

Iako su organizatori pozivali na mirne demonstracije, situacija je tokom večeri eskalirala, posebno u Frankfurtu, finansijskom centru Nemačke.

Pljačke i napadi na policiju

Prema izveštajima, maskirane grupe razbijale su izloge i upadale u prodavnice u centru Frankfurta. Na meti napada našla se i prodavnica oružja, iz koje je oružje ukradeno. Policija je kasnije pronašla i zaplenila dva komada oružja.

Demonstranti su na policijske snage i službe za hitne intervencije bacali kamenice, flaše i Molotovljeve koktele. Policija je odgovorila angažovanjem specijalnih jedinica, oklopnih vozila i vodenih topova.

Više od 30 osoba je privedeno

Premijer nemačke pokrajine Hesen, Boris Rajn, izjavio je da je šokiran razmerama nasilja u Frankfurtu i upozorio da ono neće proći bez posledica.

Pokrajinski ministar unutrašnjih poslova Roman Posek ocenio je da su se u neredima spojili levičarski ekstremisti i nasilni mladi ljudi. Prema njegovim tvrdnjama, oko 100 osoba motivisanih levičarskim ekstremizmom uključilo se u prvobitno mirne demonstracije i napalo policiju.

Incidenti i u drugim gradovima

Nasilni incidenti zabeleženi su i u Hamburgu, Kelnu, Berlinu i Štutgartu. Prijavljeni su napadi na policiju, paljenje barikada i oštećenje imovine.

⚡ #AHORA | En Alemania, saqueos y actos de vandalismo obligaron a la policía a cerrar una importante calle peatonal en el centro de Frankfurt. https://t.co/0h2RG7swdU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 31, 2026

U Hamburgu su paljene barikade, dok su u Kelnu zabeleženi napadi na policajce. Zbog straha od mogućih nereda, pojedine prodavnice u nemačkim gradovima unapred su zaštitile izloge ili planirale ranije zatvaranje.

Mladi nezadovoljni rastom troškova života

Pokret "Gen Z regalt" okuplja mlade koji zahtevaju veća ulaganja u obrazovanje i javne usluge, pravedniju raspodelu društvenih troškova i olakšanje zbog sve skupljeg života. Organizatori se protive i obaveznom vojnom roku.

🇩🇪 Plünderungen in #Frankfurt ++ TikTok-Nutzer übertragen live #31octobre Videoquelle: TikTok-Kanal seheichanders https://t.co/HyskZjjJnX — 「✦ Finest ✦」 (@fines7x) October 31, 2026

Predstavnici pokreta ogradili su se od nasilja, ističući da su njihovi skupovi bili usmereni na društvene i ekonomske probleme, a ne na sukobe sa policijom.

Nemačke vlasti upozorile su da bi ekstremističke grupe mogle da iskoriste nezadovoljstvo mladih i proteste za izazivanje nereda.

(RT)

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