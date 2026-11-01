TEHERAN NAJAVIO NOVU FAZU RATA! IRAN ŠIRI LISTU META, IRGC PORUČUJE: Nema više granica

PORTPAROL iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Sardar Hosein Mohebi izjavio je danas da Iran više nema geografska ograničenja u novom ratu, i da su na dnevnom redu "identifikacija novih ciljeva i osmišljavanje operacija" u novim geografskim prostorima.

Foto: Printskrin/Jujtub/FRANCE 24 English

Mohebi je u obraćanju u provinciji Kerman rekao da je Iran u ratu sa najzlikovničkijim režimom na svetu, prenosi Tasnim.

- Prošli smo kroz neke faze ovog rata i postigli smo pobede u tim fazama. Prvi nivo pobede je to što smo sprečili neprijatelja da ostvari svoje ciljeve. Neprijatelj je ušao na bojno polje sa ciljem da sruši Islamsku Republiku i podeli Iran, ali nije uspeo u toj nameri - kazao je Mohebi.

Mohebi je kazao, govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, da "neprijatelj nije uspeo u svojim ciljevima na jugu Irana i danas se okrenuo pregovorima i posredovanju".

- Sjedinjene Države su tvrdile da obezbeđuju besplatan brodarski promet i energetsku bezbednost, ali uprkos tome što imaju najveću mornaricu na svetu i decenije prisustva na Bliskom istoku, nisu mogle da otvore Ormuski moreuz čak ni nekoliko sati - kazao je Mohebi.

On je naveo da "Amerika nije mogla da obezbedi ni bezbednost svojih baza, a kamoli da obezbedi bezbednost zemalja u regionu".

- Amerika je stvorila sliku u svetskoj svesti da ima tehnološku obaveštajnu službu i da niko ne može da otkrije njene baze podataka, ali je islamski Iran identifikovao, otkrio i napao te baze podataka. Svet je shvatio da se američke informacije mogu da identifikuju i prate, i to je veliki poraz za ovu zemlju - rekao je portparol IRGC-a.

(Tanjug)

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