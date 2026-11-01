STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE SA KIŠOM I SNEGOM: Meteorolozi najavili delimično razvedravanje, pa novi preokret
U SRBIJI će u ponedeljak, 2. novembra, biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg.
Više padavina prognozira se na području Borskog okruga, a temperature će se kretati od šest do 12 stepeni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će najniža temperatura biti od šest do devet, a najviša od devet do 12 stepeni.
Duvaće slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar.
Vremenska prognoza za Beograd
I u Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, uz dnevnu temperaturu bez većeg kolebanja, od devet do 11 stepeni.
Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u prvoj polovini sledeće sedmice očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom, dok će na visokim planinama padati sneg.
Dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni.
U četvrtak se očekuje prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje, pa će jutra biti hladna, sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana očekuje se i manji porast temperatura.
Novo naoblačenje sa padavinama prognozira se u ponedeljak, 9. novembra, navodi RHMZ.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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