STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE SA KIŠOM I SNEGOM: Meteorolozi najavili delimično razvedravanje, pa novi preokret

U SRBIJI će u ponedeljak, 2. novembra, biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg.

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Više padavina prognozira se na području Borskog okruga, a temperature će se kretati od šest do 12 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će najniža temperatura biti od šest do devet, a najviša od devet do 12 stepeni.

Duvaće slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar.

Vremenska prognoza za Beograd

I u Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, uz dnevnu temperaturu bez većeg kolebanja, od devet do 11 stepeni.

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u prvoj polovini sledeće sedmice očekuje se oblačno i hladno vreme sa kišom, dok će na visokim planinama padati sneg.

Dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni.

U četvrtak se očekuje prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje, pa će jutra biti hladna, sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana očekuje se i manji porast temperatura.

Novo naoblačenje sa padavinama prognozira se u ponedeljak, 9. novembra, navodi RHMZ.

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