EVROPA IZOSTAVLJENA IZ PRVE RUNDE PREGOVORA O UKRAJINI: Jurij Ušakov otkrio planove Moskve

PRVE runde pregovora o ukrajinskom rešenju trebalo bi da se održe u trilateralnom formatu između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

- Možda ovaj sto, možda neki drugi. Stolovi će se naći kasnije. Ali upravo tako treba da počnemo, jer imamo radne kontakte sa Amerikancima. Stoga je logično, naravno, da se barem prve runde pregovora održe u trilateralnom formatu - rekao je Ušakov saradniku novinske agencije "Vesti", Pavlu Zarubinu, odgovarajući na pitanje da li bi Rusija bila spremna da dozvoli evropskim predstavnicima da sede za pregovaračkim stolom, prenosi RIA Novosti.

Kako je Ušakov izvestio, oni bi mogli da budu održani u Abu Dabiju oko 10. novembra.

Pomoćnik ruskog predsednika je, kako prenosi Interfaks, dodao i da ruski predsednik, Vladimir Putin, nikada nije odbio pregovore i odgovoriće ako ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski pozove.

- On prenosi signale kroz razne izvore. Ako baš želi da razgovara, neka dođe - dodao je on.

Ušakov je 27. oktobra izvestio da su ga finski predsednik, Aleksandar Stub, i norveški premijer, Jonas Gar Stere, tokom telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom obavestili o želji Zelenskog da direktno razgovara sa ruskim predsednikom, podseća Interfaks.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Lukašenko se okrenuo protiv Rusije: Mi nismo bili suagresori na Ukrajinu

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.