UZBUNA U OVOJ NATO DRŽAVI ODMAH DIGLI LOVCE: Dve bespilotne letelice povredile vazdušni prostor

DVE bespilotne letelice neovlašćeno su ušle u vazdušni prostor Rumunije na severoistoku zemlje, a snage zadužene za kontrolu vazdušnog prostora aktivirane su i sprovode mere nadzora i reagovanja, saopštio je rumunski ministar odbrane Radu Oprea.

Depositphotos/ecrow

-Upoznat sam sa razvojem bezbednosne situacije na severoistoku Rumunije, gde su dve bespilotne letelice neovlašćeno ušle u nacionalni vazdušni prostor, naveo je Oprea u objavi na Fejsbuku.

On je dodao da su aktivirane snage i sredstva angažovana u sistemu dežurstva za kontrolu vazdušnog prostora i da je u stalnom kontaktu sa nadležnim vojnim strukturama i drugim institucijama uključenim u rešavanje situacije.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

-Naš prioritet je zaštita stanovništva i nacionalnog vazdušnog prostora. Javnost ćemo transparentno obaveštavati o razvoju situacije, poručio je rumunski ministar.

Rumunske vlasti izdale su upozorenja o vazdušnoj opasnosti za stanovnike šest okruga - Jaši, Njamc, Vaslui, Botošani, Baku i Sučava.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.