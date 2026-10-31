AJZENKOT NAJAVIO KOMISIJU ZA ISPITIVANJE 7.10.2023: Građani su se izjasnili protiv vlade Benjamina Netanjahua
LIDER stranke Jašar Gadi Ajzenkot najavio je danas da će nova parlamentarna većina u izraelskom Knesetu odmah početi da radi na sprovođenju ključnih zakonskih inicijativa, ističući da su građani Izraela na izborima jasno glasali protiv vlade premijera Benjamina Netanjahua.
Ajzenkot je izjavio da je više od 500.000 glasova razlike pokazalo protivljenje građana, kako je naveo, "vladi 7. oktobra" i izbegavanju služenja vojnog roka, kao i podršku političkim promenama, prenosi Tajms of Izrael.
On je najavio da će među prvim potezima nove parlamentarne većine biti donošenje zakona o formiranju državne istražne komisije koja bi ispitala propuste koji su prethodili napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, uvođenje obaveznog služenja vojnog roka za sve građane, kao i ukidanje zakona o reformi pravosuđa koje je usvojila odlazeća vlada.
-Ne dozvolite da vas bilo ko dovede u zabludu: u državi Izrael Kneset daje poverenje vladi, a ne obrnuto, poručio je Ajzenkot.
Njegove izjave usledile su nakon što su Netanjahu i njegovi politički saveznici doveli u pitanje rezultate izbora održanih u utorak, pozivajući se na tvrdnje o stranom mešanju u izborni proces, za koje, prema pisanju medija, nisu predstavljeni dokazi.
Ajzenkot je takođe upozorio da će do formiranja nove vlade podržati vojne operacije samo u slučajevima neposredne i direktne pretnje po Izrael, koje ne mogu da čekaju.
On je ponovio da želi da formira široku "cionističku i državničku vladu" i poručio da svaki poslanik koji prihvati njegove uslove može biti potencijalni partner u njenom formiranju.
Ajzenkot je pozvao političke aktere da ulože dodatne napore kako bi se izbegli novi izbori i produžavanje političke krize.
Prema preliminarnim rezultatima izbora, protivnici Netanjahua osvojili su ukupno 67 od 120 mesta u Knesetu, dok blok stranaka koje podržavaju aktuelnog premijera ima 53 mandata. Ipak, opozicione stranke još nisu postigle dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije, navodi izraelski portal.
(Tanjug)
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