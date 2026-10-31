AJZENKOT NAJAVIO KOMISIJU ZA ISPITIVANJE 7.10.2023: Građani su se izjasnili protiv vlade Benjamina Netanjahua

LIDER stranke Jašar Gadi Ajzenkot najavio je danas da će nova parlamentarna većina u izraelskom Knesetu odmah početi da radi na sprovođenju ključnih zakonskih inicijativa, ističući da su građani Izraela na izborima jasno glasali protiv vlade premijera Benjamina Netanjahua.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ajzenkot je izjavio da je više od 500.000 glasova razlike pokazalo protivljenje građana, kako je naveo, "vladi 7. oktobra" i izbegavanju služenja vojnog roka, kao i podršku političkim promenama, prenosi Tajms of Izrael.

On je najavio da će među prvim potezima nove parlamentarne većine biti donošenje zakona o formiranju državne istražne komisije koja bi ispitala propuste koji su prethodili napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, uvođenje obaveznog služenja vojnog roka za sve građane, kao i ukidanje zakona o reformi pravosuđa koje je usvojila odlazeća vlada.

-Ne dozvolite da vas bilo ko dovede u zabludu: u državi Izrael Kneset daje poverenje vladi, a ne obrnuto, poručio je Ajzenkot.

Njegove izjave usledile su nakon što su Netanjahu i njegovi politički saveznici doveli u pitanje rezultate izbora održanih u utorak, pozivajući se na tvrdnje o stranom mešanju u izborni proces, za koje, prema pisanju medija, nisu predstavljeni dokazi.

Ajzenkot je takođe upozorio da će do formiranja nove vlade podržati vojne operacije samo u slučajevima neposredne i direktne pretnje po Izrael, koje ne mogu da čekaju.

On je ponovio da želi da formira široku "cionističku i državničku vladu" i poručio da svaki poslanik koji prihvati njegove uslove može biti potencijalni partner u njenom formiranju.

Ajzenkot je pozvao političke aktere da ulože dodatne napore kako bi se izbegli novi izbori i produžavanje političke krize.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, protivnici Netanjahua osvojili su ukupno 67 od 120 mesta u Knesetu, dok blok stranaka koje podržavaju aktuelnog premijera ima 53 mandata. Ipak, opozicione stranke još nisu postigle dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije, navodi izraelski portal.

(Tanjug)

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